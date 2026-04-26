Bebek Sahil'de bahar yoğunluğu: Sıcak havayı fırsat bilenler, denize girdiler

İstanbul’da baharın etkisini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte sıcaklıklar yükseldi, güneşli hava kent genelinde açık alanlara ilgiyi artırdı. Gün içinde 23 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığını fırsat bilen İstanbullular, park ve sahillere akın etti.

İstanbul’da baharın gelmesiyle birlikte sıcak hava etkisini attırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul’da hava sıcaklığı gün içinde 23 dereceye kadar yükseldi.

Bebek Sahil de bahar yoğunluğu: Sıcak havayı fırsat bilenler, denize girdiler 1

Güneşli havayı fırsat bilen kişiler park ve sahillere akın etti. En çok tercih edilen noktalardan olan Bebek Sahili'nde yoğunluk oluştu. Kimi balık tutup piknik yaptı, bazı kişiler evcil hayvanlarıyla sahilde yürüyüşe çıktı.

Bebek Sahil de bahar yoğunluğu: Sıcak havayı fırsat bilenler, denize girdiler 2

Deniz kenarında oturarak sıcak havanın keyfini çıkaran vatandaşlardan bazıları ise denize girdi.

Bebek Sahil de bahar yoğunluğu: Sıcak havayı fırsat bilenler, denize girdiler 3

"KENDİMİZİ SAHİLE ATTIK"

Su sporcusu Hayriye Çetin, "Hava inanılmaz güzel, çok güzel bir güneş açtı. Biz her hafta, haftanın bir günü toplanıp burada 'board' yapıyoruz. Birazdan denize atlayacağız, suya da giriyoruz, yüzüyoruz. Havanın ısınmasıyla 'board' sezonumuzu açtık. Havalar biraz soğuk olduğu için kış mevsiminden dolayı 'board' yapamıyorduk, sadece yüzüyorduk, atlıyorduk. Ama şu an havaların ısınmasıyla çok rahat bir şekilde boardumuzu çıkarıp kullanabiliyoruz. Aslında kendimizi sahile attık" dedi.

Bebek Sahil de bahar yoğunluğu: Sıcak havayı fırsat bilenler, denize girdiler 4

"İSTANBUL’DA YAZI ARATMAYAN BİR HAVA VAR"

Antalya’dan gelen Burak Özyılmaz, "Antalya'dan geliyorum. Yazı aratmayan bir hava var şu an İstanbul'da. Değerlendiriyorum, balık tutuyorum. Memnunum, güzel hafta sonunu değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

Bebek Sahil de bahar yoğunluğu: Sıcak havayı fırsat bilenler, denize girdiler 5

"2 SAATTİR BİSİKLET SÜRÜYORUM"

Sahilde bisiklet süren Serkan Bakkal, "2 saattir bisiklet sürüyorum, Bebek Sahil'inden itibaren geliyorum ve hava çok güzel. Daha da güzel olmasını dileyelim, umarım yağmurlar tekrar gelmez" dedi.

Bebek Sahil de bahar yoğunluğu: Sıcak havayı fırsat bilenler, denize girdiler 6

"BAHAR GELDİ ÇOK MUTLUYUM"

Ailesiyle parka gelen İpek Yılmaz, "Bahar geldi, ben de bu yüzden çok mutluyum. Ailemle buraya geldim. Çok sıcak bir hava var, çok güzel bir gün. Şu an biz Bebek Parkı'ndayız. En sevdiğim parklardan biri burası. Aslında ben de heyecanlı hissettiriyor, çünkü havanın güzel olmasından dolayı çok heyecanlıyım. Çünkü denize de gireceğiz, bunun için çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Bebek Sahil de bahar yoğunluğu: Sıcak havayı fırsat bilenler, denize girdiler 7

Bebek Sahil de bahar yoğunluğu: Sıcak havayı fırsat bilenler, denize girdiler 8


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

