HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bebekler için kendilerini siper ettiler! Deprem anından görüntüleri sosyal medyada tebrik topladı...

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç

İstanbul’daki deprem anında, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde sağlık çalışanları, küvezdeki bebekleri bir an bile yalnız bırakmadı. Sağlık Bakanlığı, o anları paylaşarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İstanbul dün saat 12.49’da şiddetli bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Marmara Denizi, Silivri açıkları olduğunu ve büyüklüğünün 6,2 olarak kaydedildiğini açıkladı.

images

BEBEKLERİN YANINDAN AYRILMADILAR

Depremin hemen ardından yaşanan artçı sarsıntılar paniği artırdı. Sarsıntıyı hisseden çok sayıda vatandaş kendini sokağa attı. Deprem sırasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sağlık çalışanlarının küvezdeki bebeklerin yanından bir saniye bile ayrılmaması dikkat çekti.

Ekran görüntüsü 2025-04-24 121903

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN TEBRİK MESAJI

Sağlık Bakanlığı'nın X (Twitter) hesabından o anları paylaşarak sağlık çalışanlarını "Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız." sözleriyle tebrik etti.

İŞTE O PAYLAŞIM:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DEM Parti heyeti duyurdu! İşte masaya gelen konu başlıkları....DEM Parti heyeti duyurdu! İşte masaya gelen konu başlıkları....
Elazığ’da larva ile mücadele sürüyorElazığ’da larva ile mücadele sürüyor

Anahtar Kelimeler:
deprem Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alman Profesör'den İstanbul depremi için iki senaryo!

Alman Profesör'den İstanbul depremi için iki senaryo!

Milyonlar için tahliye planı! Büyük deprem sonrası İstanbul'da yaşayanların gönderileceği il belli oldu

Milyonlar için tahliye planı! Büyük deprem sonrası İstanbul'da yaşayanların gönderileceği il belli oldu

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

Eski patrondan 3 gün süren korkunç işkence

Eski patrondan 3 gün süren korkunç işkence

Gazeteci Özlem Gürses'e hapis cezası

Gazeteci Özlem Gürses'e hapis cezası

AFAD açıkladı: En riskli semt ve mahalleler!

AFAD açıkladı: En riskli semt ve mahalleler!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.