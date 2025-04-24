Bebekler için kendilerini siper ettiler! Deprem anından görüntüleri sosyal medyada tebrik topladı...

İstanbul dün saat 12.49’da şiddetli bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Marmara Denizi, Silivri açıkları olduğunu ve büyüklüğünün 6,2 olarak kaydedildiğini açıkladı.
Depremin hemen ardından yaşanan artçı sarsıntılar paniği artırdı. Sarsıntıyı hisseden çok sayıda vatandaş kendini sokağa attı. Deprem sırasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sağlık çalışanlarının küvezdeki bebeklerin yanından bir saniye bile ayrılmaması dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı'nın X (Twitter) hesabından o anları paylaşarak sağlık çalışanlarını "Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız." sözleriyle tebrik etti.
Size minnettarız.— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 24, 2025
İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız.
İyi ki varsınız.
📍 Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi pic.twitter.com/cKI05Q1eI1
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