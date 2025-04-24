Bebekler için kendilerini siper ettiler! Deprem anından görüntüleri sosyal medyada tebrik topladı...

İstanbul dün saat 12.49’da şiddetli bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Marmara Denizi, Silivri açıkları olduğunu ve büyüklüğünün 6,2 olarak kaydedildiğini açıkladı.

BEBEKLERİN YANINDAN AYRILMADILAR

Depremin hemen ardından yaşanan artçı sarsıntılar paniği artırdı. Sarsıntıyı hisseden çok sayıda vatandaş kendini sokağa attı. Deprem sırasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sağlık çalışanlarının küvezdeki bebeklerin yanından bir saniye bile ayrılmaması dikkat çekti.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN TEBRİK MESAJI

Sağlık Bakanlığı'nın X (Twitter) hesabından o anları paylaşarak sağlık çalışanlarını "Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız." sözleriyle tebrik etti.

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