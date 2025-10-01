HABER

Bel fıtığı nedir, belirtileri nelerdir?

İnsan vücudunun çatısını omurga oluşturur. Omurganın fonksiyonlarının başında hareketleri desteklemesi, sağlıklı nefes almak ve kalbin sağlıklı bir şekilde çalışması yer almaktadır. Bu yüzden sağlıklı bir omurgaya sahip olmak ve bunun desteklendiği bir yaşam biçimini benimsemek son derece önemlidir.

Bel fıtığı nedir, belirtileri nelerdir?
Çeşitli belirtiler ile kendini gösterebilen fıtık hastalığı belde, boyunda, midede ya da kasık ve karında meydana gelebilen bir hastalıktır. Farklı fıtık türlerinin her biri insanların yaşam kalitesini düşürdüğü gibi genel beden sağlığını olumsuz olarak etkileyebilmektedir. İnsanların hareket kısıtlılığına neden olan fıtık hastalığı için tedavi yöntemleri de doktor tarafından konulan kesin tanı sonrasında yine doktor tarafından belirlenir.

Bel fıtığı nedir, neden olur?

Bel fıtığı, en net tanımı ile omurgalar arasında yer alan ve disk adı verilen yuvarlak yastıkların yıpranma ya da zorlanma nedeni ile yırtılması ile meydana gelen sinir köklerinin sıkışması durumudur. Fıtıklaşmış olan diskler, kol, sırt, boyun ya da bacak ağrılarının temel sebeplerinden bir olarak kabul edilmektedir. Bu durum da bel fıtığının yaşandığı yakında yer alan sinirleri etkiler ve bu nedenle uzuvlarda ağrı, uyuşukluk, güçsüzlük ya da his kaybı oluşabilir.

Yapısal olarak omurgada kafatasının taban kısmından kuyruk sokumuna dek uzanan bir sıra kemik yer almaktadır. Omurların arasında da disk adı verilen yuvarlak biçimde yastıklar yer alır. Diskler kemiklerin arasında tampon görevi görürken kişilerin hareket edebilmesini destekler. Ancak zaman içinde bu diskler zarar görebilir. Bu da fıtıklaşmış disk oluştuğu anlamına gelir. Disklerin fıtıklaşması ise genel olarak bel fıtığı adı ile bilinir. Bel fıtığı çeşitli nedenlere bağlı olarak görülebilir. Belli başlı nedenlerinden bazıları ise şunlardır:

  • İlerleyen yaş
  • Sigara kullanımı
  • Ağır eşya kaldırmak
  • Aşırı kilo almak
  • Uzun süre aynı şekilde oturmak
  • Hareketsiz kalmak
  • Tekrar eden eğilmeler ya da bükülmeler

Bel fıtığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Bel sağlığı açısından son derece önemli bir rahatsızlık olan ve erken tanı ile teşhis edilebilen bel fıtığı belirtileri ise şu şekildedir:

  • Siyatik sinirde baskı olursa kalçalarda ve bacaklarda ağrı hissi
  • Bel, boyun ve kürek kemiğinde ağrı oluşur
  • Baldırın arka tarafında ağrı
  • Ayak tabanında ağrı
  • Bel omurgasından güç alan bacaklarda karıncalanma ya da uyuşmalar
  • Kaslarda güç kaybedilmesi
  • Öksürürken, oturduktan sonra, ayakta durduktan sonra geceleri daha da şiddetli olan ağrılar
  • Dikilmeye da eğilme gibi bel kullanılan hareketlerde zorlanma
  • Sırt kaslarında spazm olması

Çeşitli fiziksel muayeneler ve tetkikler sonucu net olarak tanı konabilen bel fıtığı hastalığı görüntüleme tekniklerinden faydalanılarak teşhis edilir. Bel fıtığı teşhisi için görüntüleme yöntemleri şunlardır:

  • BT taraması (Bilgisayarlı tomografi)
  • Elektromiyogram
  • Röntgen
  • Manyetik rezonans görüntüleme
