Belçika'da savunma ihalesi skandalında soruşturma başlatıldı

Belçika'da Savunma Bakanı Theo Francken'in idaresinde anti-dron sistemi satın alınmasına yönelik 50 milyon euroluk ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine Brüksel Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Mustafa Fidan

Belçika’da geçtiğimiz Çarşamba günü Flaman kanadı Devlet Televizyonu’nda (VRT) yayınlanan bir programda yer alan ve Belçika Savunma Bakanı Theo Francken'in anti-dron sistemi alımında ihale kurallarına uymadığı iddialarına yönelik skandal büyüyor. Francken’in 50 milyon euroluk ihalenin verildiği şirketin üst düzey yöneticilerinden biri ile kişisel bağlantısı olduğu iddialarının ülke gündemine oturmasının ve Flaman Yeşiller partisi tarafından iddialara ilişkin açıklama istenmesinin ardından Brüksel Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Kaynaklar, Belçika Savunma Bakanlığı’nın ihale biriminde adı açıklanmayan üst düzey bir yetkiliye yönelik soruşturma açıldığını açıkladı.

BELÇİKA'DA İHALE SKANDALI

Bakanlık ise yayınladığı resmi bir savunma yazısında yolsuzluk iddialarını reddetti. Bakanlık söz konusu süreçte 13 Ağustos 2011 tarihli yasaya dayanarak olağan bir satın alım yapıldığı ve bu alımın Meclis Savunma Komisyonu’nda onaylandığı savunuldu. Ancak bu açıklamalar, savcılığı yasal süreç başlatmasına engel olamadı.

Söz konusu soruşturmanın derinleşmesi ve Bakan Francken’in de soruşturmaya dahil halinde ülkede hükümet krizi yaşanabileceği düşünülüyor. Bakan Francken daha önce de çeşitli konularda kamuoyu tarafından ciddi eleştirilere hedef olmuştu.

50 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA MERCEK ALTINDA

Francken’e yönelik iddialarda, bakanın ülkede bazı askeri üslerin yakınlarında kimliği tanımlanamayan dronların tespit edilmesi olaylarına yönelik raporların kesin sonuçlarını beklemeden ve olağan prosedürleri uygulamadan "acil durum" gerekçesi ile 50 milyon euroluk ihaleyi tanıdığı bir şirkete verdiği öne sürülüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hac vizesi olmadan Harem bölgesine girene 1,2 milyon TL para cezasıHac vizesi olmadan Harem bölgesine girene 1,2 milyon TL para cezası
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs tutuklandıSosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs tutuklandı

En Çok Okunan Haberler
Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Baba Mersinli'nin geçmişinde dikkat çeken detay

Baba Mersinli'nin geçmişinde dikkat çeken detay

Zirvede derin kayıp! Fenerbahçe son saniyelerde Rizespor'a takıldı

Zirvede derin kayıp! Fenerbahçe son saniyelerde Rizespor'a takıldı

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

Yılların hizmeti son buluyor! Ücretli olacak

Yılların hizmeti son buluyor! Ücretli olacak

