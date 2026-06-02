HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

“Selçuksport”un sahibi tutuklandı

Trendyol Süper Lig'deki maçları “Selçuksport” adlı internet sitesi üzerinden kaçak yayınlayan şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak çalışması sonucu düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“Selçuksport”un sahibi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ile yaptığı çalışmada, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izleyebildiği Türkiye Süper Lig müsabakalarının bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayınlandığı tespit edildi.

Ekipler, siteye erişim sağlandığında kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik içeriklere yer verildiğini de belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu internet sitesini Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Selçuk Y.'nin yönettiğini tespit eden ekipler, şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonda dün gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

İstanbul'a getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kemal Kılıçdaroğlu afişleri gündem oldu! Valilik'ten açıklamaKemal Kılıçdaroğlu afişleri gündem oldu! Valilik'ten açıklama
Maden faciası sanığı duruşmada "gerçek patron başkası" dedi, tahliye edildiMaden faciası sanığı duruşmada "gerçek patron başkası" dedi, tahliye edildi

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı yasa dışı bahis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

İki dev operasyon! Çok sayıda gözaltı ve kayyum kararı

İki dev operasyon! Çok sayıda gözaltı ve kayyum kararı

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

3 günde karar verdiler 'İşimizi kurduk, iyi para kazanıyoruz'

3 günde karar verdiler 'İşimizi kurduk, iyi para kazanıyoruz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.