“Selçuksport”un sahibi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ile yaptığı çalışmada, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izleyebildiği Türkiye Süper Lig müsabakalarının bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayınlandığı tespit edildi.

Ekipler, siteye erişim sağlandığında kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik içeriklere yer verildiğini de belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu internet sitesini Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Selçuk Y.'nin yönettiğini tespit eden ekipler, şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonda dün gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

İstanbul'a getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

