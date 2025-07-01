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Belçika'da termometreler 42 dereceyi gösterdi! 'Turuncu alarm' ilan edildi

Belçika'nın Liege şehrinde dün 32 dereceyi gösteren termometreler bugün yer yer 42 dereceye ulaştı.

Belçika'da termometreler 42 dereceyi gösterdi! 'Turuncu alarm' ilan edildi
Begüm Özkaynak

İspanya, Portekiz, Fransa ve İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerinde etkisini gösteren aşırı sıcak hava dalgası, Belçika'ya da ulaştı. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM) tarafından dün yapılan uyarılarla birlikte hava sıcaklıkları bugün beklendiği üzere yüksek seviyelere çıktı. Dün termometrelerde 32 dereceyi gören Belçika'da sıcaklıklar, bugün yer yer 42 dereceye ulaştı.

TURUNCU ALARM İLAN EDİLDİ

Acil durum yetkilileri, sıcaklar nedeniyle turuncu alarm durumu ilan etti. Yetkililer, muhtemel sağlık sorunlarına karşı vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve bol bol sıvı tüketmeleri konusunda uyarırken, özellikle yaşlılar, kalp ve solunum hastalığı olanlar ile çocukların sıcağa doğrudan maruz kalmamaları gerektiğini vurguladı. Ülkede çoğu işyeri ise çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı tanıdı.

Belçika da termometreler 42 dereceyi gösterdi! Turuncu alarm ilan edildi 1

KÜÇÜK ÇAPLI BİR ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Ayrıca Belçikalı itfaiye ekipleri, sıcaklar nedeniyle Liege şehrinin yakınlarındaki Theux köyünde yaşanan küçük çaplı bir orman yangını tarafından kontrol altına alırken, başka bir yangın çıkması ihtimaline karşı da hazır bekliyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Belçika sıcaklık termometre
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