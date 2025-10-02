Belçika, Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasından doğacak risklere karşı garanti istiyor

De Wever, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 7'nci zirvesi kapsamında basına değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak bir krediye teminat olarak kullanılması önerisi hakkında De Wever, "Bu konuda en yüksek seviyede hukuki belirlilik ve dayanışma istiyorum. Diğer ülkelerdeki durumun da şeffaf olmasını talep ediyorum." dedi.

De Wever, Rus varlıklarını "tavuk", getirilerini de "yumurta" olarak nitelendirdi ve "Tavuğu masaya koyup yerseniz altın yumurtayı kaybedersiniz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya verilen desteği ve savaşı sadece Avrupa'nın karşılaması durumunda çok paraya ihtiyaç duyulacağını anımsatan De Wever, "Bedava para diye bir şey yoktur. Bunun her zaman sonuçları olur." diye konuştu.

De Wever, dün yapılan AB zirvesinde, Rusya'nın paralarının Ukrayna için kullanılması halinde yaşanacak bir sorunda sorumluluğun herkeste olacağı konusunda diğer liderlerden güvence istediğine dikkati çekti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün yapılan AB zirvesinde liderlere, dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan nakit bakiyelere dayanarak Ukrayna'ya 140 milyar avro tazminat kredisi sağlanması önerisinde bulundu.

Von der Leyen, teklif kapsamında Ukrayna'nın bu krediyi, sadece Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödeyeceğini ifade etti.

Öte yandan, AB liderleri, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kredi sağlamak için kullanılması fikrinin hukuki yönlerinin incelenmesini bekliyor.

AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık 180 milyar avrosu, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor. Bu nedenle Belçika bu konuda en hassas durumdaki ülke konumunda.

Bu noktada AB Komisyonu planın detayları üzerine yoğunlaşarak somut bir teklif hazırlayacak.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da daha önce Rusya Merkez Bankasının dondurulan varlıklarına yönelik AB Komisyonu'nu uyarmıştı.

ECB, Rus varlıklarına veya bunların gelirlerine el koymanın, avronun küresel para birimi olarak konumuna ve finansal istikrara zarar verebileceği konusundaki hassasiyete dikkati çekmişti.

Özellikle AB'nin tek taraflı hareket etmesi durumunda büyük miktarda döviz rezervine sahip diğer merkez bankalarının avrodan çıkabileceğine işaret eden ECB, avro cinsinden varlıklardan uzaklaşılabileceğini ve Avrupa ülkelerinin finansman maliyetlerinin yükselebileceğini belirtmişti.

Öte yandan, Rusya söz konusu girişimi "tam anlamıyla hırsızlık" olarak nitelendiriyor ve buna sert tepki gösteriyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır