HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Belediye başkanı ve vekiller AK Parti yolunda!

Siyasetin gündemi hararetli bir şekilde devam ederken AK Parti'ye yeni belediye başkanı ve milletvekillerinin katılacağı iddia ediliyor. Şu ana kadar AK Parti'ye 66 belediye başkanı ve 11 milletvekilinin katıldığı biliniyor.

Belediye başkanı ve vekiller AK Parti yolunda!
Doğukan Akbayır

Haber 7'nin haberin göre, AK Parti'ye katılımlar yeni yılda da hız kesmeden sürecek. Hem genel hem de yerel siyasette görev yapan çok sayıda belediye başkanı ve milletvekili yeni yılda AK Parti kadrolarına katılacak.

Belediye başkanı ve vekiller AK Parti yolunda! 1

YILIN BAŞLARINDA AK PARTİ'YE GEÇECEKLER

Edinilen bilgilere göre, yeni yılın ilk günlerinde muhalefet partilerinde görevlerini sürdüren bazı milletvekilleri mevcut partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına geçecek.

KATILIMLAR ARTACAK

Halihazırda bağımsız konumda bulunan bazı milletvekilleri ile de görüşmeler sürüyor. Parti kaynakları, önümüzdeki günlerde bu katılımların artarak devam edeceğini belirtiyor. Şu ana kadar AK Parti'ye farklı partilerden 66 belediye başkanı ve 11 milletvekili iştirak etti.

SON KATILIMLAR ARNAVUTKÖY'DEN

Bu arada, 2025 senesi bitmeden AK Parti'ye son katılım Arnavutköy'de yaşandı. Arnavutköy'de düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi'nde, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan iki belediye meclis üyesi ile 150 parti üyesine rozet takıldı.

"KAPIMIZ AÇIK" MESAJI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, parti kapılarının emeği ve samimiyetiyle gelen herkese açık olduğunu vurguladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TIR binanın içine daldı! Tahliye edilecekTIR binanın içine daldı! Tahliye edilecek
Hastalıkların kanında gizli olabilir! En riskliHastalıkların kanında gizli olabilir! En riskli

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.