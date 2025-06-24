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Belediye binasında dehşet anları! Zabıta personeli kendisini başından vurdu: Aynı kurşun Belediye Başkanına da...

Darıca Belediyesi'nde bir zabıta personeli, tabanca ile başına ateş etti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise kolundan vuruldu. Yaşanan acı olayla ilgili Darıca Belediyesi'nden açıklama geldi.

Belediye binasında dehşet anları! Zabıta personeli kendisini başından vurdu: Aynı kurşun Belediye Başkanına da...
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, olay Darıca Belediyesi'nde yaşandı. Başkan Muzaffer Bıyık ile konuşmak için belediye binasına gelen bir zabıta personeli, yanında bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti.

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KURŞUN BAŞKAN BIYIK'A DA İSABET ETTİ

Tabancadan çıkan kurşun, Başkan Muzaffer Bıyık'ın koluna da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan zabıta memuru ve Muzaffer Bıyık, ilk müdahelelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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BELEDİYE BAŞKANININ DURUMUNUN İYİ OLDUĞU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DARICA BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Darıca Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bugün akşam saatlerinde, belediyemizde görevli bir personelimizin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunması sonucu, olay yerinde bulunan Belediye Başkanımız Sn. Muzaffer Bıyık seken bir kurşunla yaralanmıştır.

Başkanımız derhal Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan kontroller sonucu sağlık durumunun iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altındadır.

Yaşanan bu üzücü olayla ilgili, adli süreç başlatılmış olup, konu emniyet ve yargı makamlarının takibindedir. Sürece dair gelişmeler oldukça kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten ve konuyla ilgili bilgi almak isteyen tüm hemşehrilerimize teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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24 Haziran 2025
24 Haziran 2025

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Belediye başkanı Zabıta Darıca ateş tabanca
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