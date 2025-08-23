HABER

Belediye itfaiyesinde staj yapan kadın stajyerler, cesaretiyle dikkat çekti

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde staj yapan kadın öğrenciler, yangın, kurtarma ve acil durum tatbikatlarıyla mesleki tecrübelerini artırdı.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde staj yapan kadın öğrenciler, yangın, kurtarma ve acil durum tatbikatlarıyla mesleki tecrübelerini artırdı. 2025 yılı staj döneminde 4’ü kadın toplam 15 stajyer, 30 günlük eğitimlerini başarıyla tamamladı.
Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde staj gören üniversite öğrencileri, hem teorik hem de pratik eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü öğrencileri, yangın söndürme tatbikatlarından arama-kurtarma çalışmalarına, çeşitli acil durum senaryolarından sahadaki gerçek müdahalelere kadar geniş bir yelpazede uygulamalı eğitim aldı.

2025 yılı staj döneminde İtfaiye Müdürlüğü’nde 4 kadın ve 11 erkek öğrenci eğitim gördü. 30 iş günü süren program sonunda stajyerler hem teorik bilgilerini pekiştirdi hem de sahada deneyim kazandı. Özellikle kadın stajyerler cesaretleriyle dikkat çekti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kadınların itfaiyecilik mesleğinde de başarılı olacağına inandığını belirterek, "Belediyemiz bünyesinde staj yapan, başta genç kadınlarımız olmak üzere tüm öğrencilerimizin azim ve gayretleri bizleri gururlandırıyor. Fedakârlık isteyen itfaiyecilik mesleğinde, kadın stajyerlerimizin sahada gösterdiği cesaret ve kararlılık geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor. Biz de tüm gençlerimizin yanında olmaya, onların yolunu açmaya devam edeceğiz" dedi.
Stajyerlerden Duygu Dündar, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görev almanın kendileri için büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek, hem mesleki hem de kişisel anlamda önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade etti.

Bir diğer stajyer Muhammed Şahin ise sahada görev almanın heyecan verici olduğunu, bu tecrübenin meslek hayatında kendisine çok şey katacağını söyledi.

