Belediyenin su arıza minibüsü elektrikli bisikletle çarpıştı: 2 çocuk yaralı

Aksaray’da elektrikli bisiklet ile belediyenin su arıza minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M. (40) idaresindeki elektrikli bisiklet ile A.T. (25) yönetimindeki 68 DZ 112 plakalı Sultanhanı Belediyesi su arıza minibüsü çarpıştı. Kazada bisiklette bulunan M.M.’nin çocukları H.M. (8) ve H.M. (9) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaralı çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Aksaray
