Belgenet Sistemi'ne sahte kimlikle erişim iddialarıyla ilgili Bakanlık'tan açıklama: 'İşlem yapılmadı, kişiler tespit edildi'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde sahte kimlikle Belgenet Sistemi'ne giriş yapıldığı iddialarıyla ilgili yapılan basın açıklamasında, e-imza sahibi daire başkanının dikkatiyle sızma girişimin derhal fark edildiği ve e-imzanın iptal edildiği belirtildi. Sistemde herhangi bir işlem yapamayan kişilerin IP adreslerinin tespit edildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan basın açıklamasında şu bilgilendirme yapıldı:

Kamuoyuna yansıyan Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde sahte kimlikle sisteme giriş yapıldığı iddiaları üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı bilgisi dışında e-devlet hesabına elektronik imza ile giriş yapıldığını öğrenmesi üzerine Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayetçi olmuştur. Aynı gün adına düzenlenen e-imzayı iptal ettirmiş ve durumu Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na bildirmiştir.

"HERHANGİ BİR İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ"

Bakanlık konu ile ilgili ivedi olarak araştırma başlatmıştır. Yapılan araştırma sonucunda; Genel Satış Daire Başkanı’nın kısa sürede adına düzenlenen e-imzadan haberdar olup e-imzayı iptal ettirmesi sonucunda e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir.

TESPİT EDİLDİ

E-imzayı üretenler ve e-imza ile Bakanlığımız belgenet sistemine bağlanmaya çalışan kişiler IP adreslerinden tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında işlem yapılmak üzere 25/06/2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.