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Belgenet Sistemi'ne sahte kimlikle erişim iddialarıyla ilgili Bakanlık'tan açıklama: 'İşlem yapılmadı, kişiler tespit edildi'

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde sahte kimlikle Belgenet Sistemi'ne giriş yapıldığı iddiaları üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Sisteme girmeye çalışan kişilerin tespit edildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Öte yandan sistemde herhangi bir işlem yapılmadığı vurgulandı.

Belgenet Sistemi'ne sahte kimlikle erişim iddialarıyla ilgili Bakanlık'tan açıklama: 'İşlem yapılmadı, kişiler tespit edildi'
Ufuk Dağ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde sahte kimlikle Belgenet Sistemi'ne giriş yapıldığı iddialarıyla ilgili yapılan basın açıklamasında, e-imza sahibi daire başkanının dikkatiyle sızma girişimin derhal fark edildiği ve e-imzanın iptal edildiği belirtildi. Sistemde herhangi bir işlem yapamayan kişilerin IP adreslerinin tespit edildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Belgenet Sistemi ne sahte kimlikle erişim iddialarıyla ilgili Bakanlık tan açıklama: İşlem yapılmadı, kişiler tespit edildi 1

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan basın açıklamasında şu bilgilendirme yapıldı:

Kamuoyuna yansıyan Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde sahte kimlikle sisteme giriş yapıldığı iddiaları üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı bilgisi dışında e-devlet hesabına elektronik imza ile giriş yapıldığını öğrenmesi üzerine Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayetçi olmuştur. Aynı gün adına düzenlenen e-imzayı iptal ettirmiş ve durumu Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na bildirmiştir.

Belgenet Sistemi ne sahte kimlikle erişim iddialarıyla ilgili Bakanlık tan açıklama: İşlem yapılmadı, kişiler tespit edildi 2

"HERHANGİ BİR İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ"

Bakanlık konu ile ilgili ivedi olarak araştırma başlatmıştır. Yapılan araştırma sonucunda; Genel Satış Daire Başkanı’nın kısa sürede adına düzenlenen e-imzadan haberdar olup e-imzayı iptal ettirmesi sonucunda e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir.

TESPİT EDİLDİ

E-imzayı üretenler ve e-imza ile Bakanlığımız belgenet sistemine bağlanmaya çalışan kişiler IP adreslerinden tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında işlem yapılmak üzere 25/06/2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sahte kimlik
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