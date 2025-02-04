"Ben hırsız mıyım?" çığlıkları Esenyurt'u inletti! Market çalışanları fişini görmek isteyince sinir krizi geçirdi...

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Kim Market'te yaşandı. İddiaya göre, bir kadın, alışverişini yaparak ürünlerin parasını ödedi. Ardından marketten çıkan kadın, çıkış kapısından tekrar girince ortalık karıştı.

"BEN HIRSIZ MIYIM?"

Çalışanlar hırsızlık olabileceğinden şüphelenerek poşetteki ürünlerin fişine bakmak istedi. Bu durum karşısında "Ben hırsız mıyım?" diye çığlık atmaya başlayan kadın sinir krizi geçirirken, çevredeki vatandaşlar durumu sakinleştirmeye çalıştı.

MARKET ÇALIŞANLARINA ESNAF TEPKİSİ

Bölgede esnaf olduğunu söyleyen bir adam ise çalışanların kadına karşı davranışlarına tepki gösterdi ve market çalışanları ile tartışmaya başladı. Dakikalarca süren olay anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

(İHA)