HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bentonit fabrikasında makineye sıkışan işçi ağır yaralandı

ORDU’nun Fatsa ilçesinde bir bentonit fabrikasında kutu paketleme işçisi Tevfik Emre Ateş (26), kol ve göğüs kısmının makineye sıkışması sonucu ağır yaralandı.

Bentonit fabrikasında makineye sıkışan işçi ağır yaralandı

Olay, saat 07.00 sıralarında Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir bentonit fabrikasında meydana geldi. Fabrikada kutu paketleme işçisi olarak çalışan Tevfik Emre Ateş’in kol ve göğüs kısmı, kutu paketleme makinesine sıkıştı. İşçilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ateş’i sıkıştığı makineden mesai arkadaşları çıkardı. Ağır yaralanan Tevfik Emre Ateş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ateş’in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP lideri Özel, Çerçioğlu iddialarını doğruladıCHP lideri Özel, Çerçioğlu iddialarını doğruladı
Şanlıurfa’da birer gün arayla sulama kanalında 2 ceset bulunduŞanlıurfa’da birer gün arayla sulama kanalında 2 ceset bulundu

Anahtar Kelimeler:
Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! 24 saatte sert yükseliş

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! 24 saatte sert yükseliş

Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı

Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı

Kendi inşaatını denetlerken öldü! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kendi inşaatını denetlerken öldü! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.