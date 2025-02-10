Berat Albayrak’ın dönüşü: Kabine’de değişim kapıda! Dört bakan veda ediyor, yeni simalar Ankara kulislerine bomba gibi düştü

31 Mart yerel seçimlerinde alınan sonuçlar üzerine Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan değişim sinyalleri vermeye başlamıştı. Büyük çaplı bir değişimin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi gündemde. Gözler AK Parti'nin 23 Şubat'ta gerçekleşecek büyük kongresinde. Ankara kulislerine yansıyan bilgilere göre değişim tartışmaları bu kongreyle birlikte sona erebilir. Yeni Kabine için eski bakanlardan Berat Albayrak'ın adının geçmesi de kulisleri hareketlendirdi.

RAMAZANA DEK DEĞİŞİMLER GERÇEKLEŞEBİLİR

AK Parti il ve ilçe kongrelerini İstanbul kongresiyle tamamladı. 23 Şubat'ta ise büyük kongre gerçekleşecek. Bu kongrede parti vitrininin önemli ölçüde değişmesi bekleniyor. Kabine değişikliğinin ise ramazan ayına dek gerçekleşeceği öne sürülüyor.

BAKANLIK AYRILABİLİR

Kabine'de gerçekleşmesi beklenen dikkat çeken değişimlerden biri Tarım ve Orman Bakanlığının ayrılması. Bununla birlikte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın değişeceği konuşuluyor.

İŞTE DEĞİŞMESİ BEKLENEN BAKANLAR

Değişmesi beklenen diğer bakanlar arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bulunuyor. Böylelikle Yumaklı'yla birlikte mevcut kabinedeki dört bakanın değişimi söz konusu.

KABİNE'DEKİ YENİ SİMALAR KİMLER OLACAK?

Ankara kulislerinde yeni Kabine'de yer alması beklenen isimler de konuşuluyor. Bu isimler arasında 2015-2023 aralığında AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapan İçişleri Bakanı Yardımcısı Bülent Turan, Bursa Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir ile eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop yer alıyor.

BERAT ALBAYRAK GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Yeni Kabine için Berat Albayrak'ın adı da geçiyor. 2015-2018 aralığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 2018-2020 aralığında ise Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak 2020'de sosyal medya paylaşımıyla görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

TRUMP SEÇİLİNCE TEKRAR KONUŞULMAYA BAŞLAMIŞTI

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile ilişkileri olduğu belirtilen Albayrak'ın adı son ABD seçimlerinden sonra yeni Kabine için konuşulmaya başlamıştı.

GÖREVİ İÇİN DE İDDİALAR VAR

Albayrak'ın yeni Kabine'de önemli bir icracı bakan olarak görev alabileceği konuşuluyor.

Berat Albayrak'ın dönüşüyle ilgili kulis bilgisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Berat Albayrak'ın dönüşü olumlu bir değişim yaratır. Kabinedeki değişim gereklidir ama Albayrak gelmemelidir. Değişim hakkında bir fikrim yok. Kabinede daha fazla değişiklik olmalı.