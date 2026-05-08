Berberde tıraş olan husumetlisine satırla saldırdı

Mersin'deki olay, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir berberde meydana geldi. Berbere gelen S.Ü., daha önce tartıştığı T.T.'ye tıraş olduğu sırada satırla saldırdı.

KARŞILIK VERDİ, ARBEDE YAŞANDI

Başından yaralanan T.T.'nin iş yerinde bulunduğu öne sürülen keserle karşılık verdi.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan arbede sırasında S.Ü. de çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Anamur Devlet Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılardan S.Ü., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yaralı T.T.’nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.