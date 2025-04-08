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Berhan Şimşek'in iddialarından sonra Fatih Altaylı küplere bindi! "Bana yapmadığı yalakalık yoktu"

Fatih Altaylı ile Berhan Şimşek arasındaki gerilim devam ediyor. Şimşek'in "Beni arayıp miting ilanını çalıştığın gazeteye vermezsem CHP ile ilgili haber yapmayacağını söyleyerek aba altından sopa gösteren sensin" iddiasına yanıt veren Altaylı, Şimşek'i 'yalancılıkla' suçladı. Şimşek'in kendisine 'yalakalık' yaptığını da savunan Altaylı, "Eleştirmiş ama yalan söylenir mi ya" dedi. Altaylı, Şimşek'in tutuklanan CHP'li belediye başkanları ve gençlerle ilgili de bir şey söylemediğini belirtti.

Berhan Şimşek'in iddialarından sonra Fatih Altaylı küplere bindi! "Bana yapmadığı yalakalık yoktu"
Melih Kadir Yılmaz

Gazeteci Fatih Altaylı ile Berhan Şimşek arasında çıkan tartışma sürüyor. Altaylı, CHP'nin Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkanlık için adaylığını koyacağını açıklayan ancak başvuru süresine yetişemediği aktarılan CHP'li eski milletvekili Berhan Şimşek'i eleştirmişti.

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"BÜTÜN KRİTERLERE UYUYOR"

Altaylı, Şimşek için "Ne Saraçhane ne boykot dedi. Bütün kriterlere uyuyor. Kendisini TRT’nin ilk çekeceği dizide başrol olarak görebiliriz" demişti.

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"ABA ALTINDAN SOPA GÖSTEREN SENSİN"

Altaylı'nın bu sözlerinden sonra açıklama yapan ve bazı iddialara yer veren Şimşek ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Sayın Fatih Altaylı, iktidarın yandaşlığını yıllarca yaptın, CHP il başkanı olduğum dönemde beni arayıp miting ilanını çalıştığın gazeteye vermezsem CHP ile ilgili haber yapmayacağını söyleyerek aba altından sopa gösteren sensin"

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"BANA YAPMADIĞI YALAKALIK YOKTU BU HERİFİN"

Altaylı ise Şimşek'in bu iddialarına sert bir şekilde karşılık verdi. Şimşek'in kendisine 'yalakalık' yaptığını söyleyen Altaylı şu ifadelere yer verdi:

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"Berhan Şimşek Habertürk'e o zaman daimi konuk olarak gelirken hani söylemeye ar ederim ben böyle şeyleri konuşmaktan da hoşlanmam ama bana yapmadığı yalakalık yoktu bu herifin ya! Üstadım üstadım… Siz olmazsanız üstadım… Üstadım, üstadım… Şimdi dönmüş onları yazıyor. Ayıptır ya! İnsanda şu kadar utanma olur yani ben dün burada Berhan Şimşek'den bahsederken dedim ki tanırım da bir düşmanlığım falan da yok dedim yani! İnsanda şu kadar ar haya olmaz mı ya! Dersin ki ya Fatih Bey geçmişimizin hatırına bana niye bir ağır yazdınız falan…

"BELKİ HAYATTA İLK DEFA BU OLAYLA İLGİLİ ARADIM KENDİSİNİ"

Eleştirmiş ama yalan söylenir mi ya. HTS kayıtlarını çıkarsınlar ben bir gün Berhan Şimşek’i aramış mıyım ya! Allah aşkına çıkarsınlar ya! Dediğim gibi aramışsam da hiç hatırlamıyorum ama aramışsam da beni aradığı için dönmüşümdür. Belki hayatta ilk defa bu olayla ilgili aradım kendisini.

"HAPİSTEKİ ÇOCUKLARLA İLGİLİ TEK TWEET ATTI MI?"

Bütün Habertürk'tekiler görüyordu. ‘Üstadım, aman efendim…’ Ya onu bunu bıraksın onu bunu bıraksın! Bu Berhan Efendi hapisteki çocuklarla ilgili tek tweet attı mı, tutuklanan CHP'li belediye başkanıyla ilgili tek bir kelime söyledi mi? Bir yere çıkıp bir şey söyledi mi? Bir ona cevap versin.

"YALANCIYA NE DİYEYİM, YALANCIYA NE CEVAP VERECEKSİN"

Benimle ilgili meseleyi ben takmıyorum. Yalancı, haysiyetsizliğe ben bir şey demem. Yalancılığa ne diyeyim yalancıya ne cevap vereceksin! Ama bu sorularıma cevap versin! Kardeşim bir açıkla o delegeleri sana imza verenleri açıklayabiliyorsan.

"SEN BU KONUDA NE YAPTIN BERHAN ŞİMŞEK, ONU ANLAT ÖNCE"

Ama esas mesele şu. Sen bütün bu olaylar olurken, gençler coplanırken, gençler gözaltına alınırken, gençler hapse atılırken, neferi olduğun partinin belediye başkanı tutuklanırken sen ne yaptın? Benimle ilgili mesele beni ilgilendirir. Yalancıya ne yapabilirsin ki? Ama sen bu konuda ne yaptın Berhan Şimşek sen onu anlat önce"

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Berhan Şimşek CHP
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