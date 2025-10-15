HABER

Berivanlar için yaylalara güneş enerjili elektrik sistemleri kuruluyor

Kentte hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yaylalarda yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Çelik, küçükbaş hayvan sayısında ciddi bir artış hedeflediklerini belirterek, "Yaylaların kullanımını zenginleştirmek ve çeşitlendirmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyor.

Kentte hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yaylalarda yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Çelik, küçükbaş hayvan sayısında ciddi bir artış hedeflediklerini belirterek, "Yaylaların kullanımını zenginleştirmek ve çeşitlendirmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyor. İl Özel İdaresi ve bakanlığımızın desteğiyle bu alandaki tüm projelerimize güç katıyoruz" dedi.

Özellikle yaylalarda bulunan berivanların yaşam şartlarını iyileştirmek için yeni bir proje başlatıldığını da belirten Vali Çelik, "Berivanlarımızın ihtiyaç duyduğu gölgelik ve güneş enerjili elektrik sistemleri kuruluyor. Bakanlığımızın destekleriyle şu ana kadar 15 tanesi tamamlandı. Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz aracılığıyla 6 tane daha ekledik. Böylece toplam sayı 21’e ulaştı" diye konuştu.

Çelik, projenin her yayla ve köyde uygulanacağını belirterek, "Kadınlarımızın hayatını kolaylaştıracak her türlü ihtiyacı, devletimizin tüm imkânlarıyla karşılamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hakkari
