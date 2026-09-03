HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda tehlikeli madde alarmı! Terminal 1 boşaltıldı

Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda​​ (BER) "tehlikeli madde alarmı" verilmesi nedeniyle Terminal 1 binası boşaltıldı. Havalimanına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda tehlikeli madde alarmı! Terminal 1 boşaltıldı

Alman Haber Ajansının (DPA) Federal Polis Sözcüsü'ne dayandırdığı habere göre, bir kadının Federal Polisin hizmet noktasında üzerinde zehirli madde bulunduğunu söylemesi üzerine polis, Terminal 1 binasının tahliye edilmesini istedi.

UÇUŞLAR TERMİNAL 2'YE KAYDIRILDI

Sözcü, ne olduğu belirsiz maddenin tehlike oluşturma ihtimali göz ardı edilemeyeceği için "tehlikeli madde alarmı" verildiğini belirtti. BER Sözcüsü ise uçuşa hazır olan uçakların normal şekilde kalkış yapabildiğini, havalimanına yaklaşma aşamasında olan uçakların da havalimanına inebildiğini ifade etti.

Berlin-Brandenburg Havalimanı nda tehlikeli madde alarmı! Terminal 1 boşaltıldı 1

Sözcü, yolcuların uçuş işlemlerinin mümkün olduğunca Terminal 2'ye kaydırılacağını, gecikme ve uçuş iptallerinin ne ölçüde yaşanacağının şu anda öngörülemediğini kaydetti.

Berlin-Brandenburg Havalimanı nda tehlikeli madde alarmı! Terminal 1 boşaltıldı 2

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Tagesspiegel gazetesinin haberinde de polisin, söz konusu kadını gözaltına aldığı aktarıldı.

Berlin-Brandenburg Havalimanı nda tehlikeli madde alarmı! Terminal 1 boşaltıldı 3
Haberde Dahme-Spreewald bölgesinden çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra havalimanı itfaiyesinin koruyucu giysiler ve özel ekipmanlarla görev yaptığı bildirildi.

Berlin-Brandenburg Havalimanı nda tehlikeli madde alarmı! Terminal 1 boşaltıldı 4

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo esrar ele geçirildiDiyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo esrar ele geçirildi
Önce karısını öldürdü, ardından intihar ettiÖnce karısını öldürdü, ardından intihar etti

Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melih Gökçek'ten 'AK Parti sizi gözden çıkardı mı?' sorusuna yanıt

Melih Gökçek'ten 'AK Parti sizi gözden çıkardı mı?' sorusuna yanıt

Ankara kulislerini sallayan iddia! Tarih bile verdi: 'Geri dönüyorlar'

Ankara kulislerini sallayan iddia! Tarih bile verdi: 'Geri dönüyorlar'

Fenerbahçe'den ayrılacağı kesinleşince demediğini bırakmadı! Talisca'dan yönetime olay sözler

Fenerbahçe'den ayrılacağı kesinleşince demediğini bırakmadı! Talisca'dan yönetime olay sözler

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliği tam not aldı

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliği tam not aldı

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

Dev market zincirinde şok karar! 60 mağaza kapanacak

Dev market zincirinde şok karar! 60 mağaza kapanacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.