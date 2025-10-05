HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Beş yaşındaki çocuk ikinci kattan düşerek yaralandı

Aydın’ın Çine ilçesinde 5 yaşındaki bir çocuk apartmanın ikinci katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaralandı.Olay, Hamitabat Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanın ikinci katında öğle saatlerinde meydana geldi.

Beş yaşındaki çocuk ikinci kattan düşerek yaralandı

Aydın’ın Çine ilçesinde 5 yaşındaki bir çocuk apartmanın ikinci katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaralandı.

Olay, Hamitabat Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanın ikinci katında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A.A. (5) isimli çocuk dört katlı bir binanın ikinci katındaki evlerinin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle metrelerde yükseklikten beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen küçük çocuk tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çuprayla darp ettiler! Parmağını kaybettiÇuprayla darp ettiler! Parmağını kaybetti
Türkiye'nin 81 ilinde Gazze'ye destek yürüyüşüTürkiye'nin 81 ilinde Gazze'ye destek yürüyüşü

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.