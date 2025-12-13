HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Besiciye boğa saldırdı; o anlar kamerada

Amasya'nın Suluova ilçesindeki çiftlikte büyükbaşlarını bir araya toplamak isteyen besici, boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuzuyla vurduğu besicinin yere düştüğü anlar, çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı.

Besiciye boğa saldırdı; o anlar kamerada

Olay, 11 Aralık’ta saat 16.30 sıralarında, ilçede büyükbaş yetiştiriciliği yapılan çiftlikte meydana geldi. Besicilerin hayvanları bir araya toplamaya çalıştığı sırada, bir boğa aniden besicinin üzerine doğru zıpladı.

Boynuz darbesiyle yere savrulan besici, panik yaşadı. Çiftlikteki diğer çalışanların hızlı müdahalesiyle boğanın ikinci kez saldırması önlendi. Yaralanan besicinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Kalpli Göl'e jandarma koruması'Kalpli Göl'e jandarma koruması
MHP'li Celal Adan'dan AK Partili Usta'ya tepki: "Kafayı yemiş, kimi döveceksin"MHP'li Celal Adan'dan AK Partili Usta'ya tepki: "Kafayı yemiş, kimi döveceksin"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Amasya Çiftlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.