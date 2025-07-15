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Beşiktaş'ta ağaç devrildi! Yaralılar var

Beşiktaş'ta kaldırımda yürüyen 3 kişinin üzerine ağaç devrildi. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta ağaç devrildi! Yaralılar var

Olay, saat 17.15 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Beşiktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gövdesinde çürüme olan ağacın bir kısmı rüzgarın etkisiyle devrildi. O sırada kaldırımda yürüyen Yunus Emre K. (22), Ege Yiğit D. (23) ve Okan C. (23) ağacında altında kaldı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri yola devrilen ağaç parçalarını kaldırarak temizlik çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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beşiktaş
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