Beşiktaş’ta metrobüs alev alev yandı: 60 yolcu tahliye edildi!

Beşiktaş’ta seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yaklaşık 60 yolcu tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, metrobüste hasar oluştu. Yükselen alevler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beşiktaş’ta metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

GECE YARISI KÖPRÜ GİRİŞİNDE YANGIN

Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'ndan hareket eden metrobüsün, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine geldiği sırada motor kısmında saat 00.15 sıralarında yangın çıktı.

60 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Alevleri fark eden metrobüs şoförü, aracı durdurarak yaklaşık 60 yolcuyu tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede büyüyerek otobüsün arka kısmına da sıçradı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, tahliye edilen yolcular ise başka bir metrobüsle yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜLER KAMERALARA YANSIDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, metrobüste hasar oluştu.

Öte yandan metrobüsten yükselen alevler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
metrobüs yangın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü beşiktaş
