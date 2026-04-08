HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Beşiktaş'taki saldırı sırasında polisleri kaydedip alay etmişlerdi... Soruşturma başlatıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş’taki İsrail Başkonsolosluğu önünde terör saldırısında görev yapan polislere yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle re’sen soruşturma başlattı.

Devrim Karadağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş’taki İsrail Başkonsolosluğu önünde terör saldırısında görev yapan polisleri telefonla kaydedip, kullandıkları ifadeler tepki çekmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; söz konusu görüntülerin internette hızla yayılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. Başsavcılık, tepki çeken ifadeleri kullananlar hakkında re’sen soruşturma başlattı.

POLİSLERİ KAYDEDİP, GÜLÜŞTÜKLERİ ANLAR YER ALDI

Görüntülerde silah sesleri sonrası harekete geçen polis ekiplerinin, görev dağılımı yaptığı sırada sağa ve sola doğru hareket ettikleri anlar yer alırken; polisleri cep telefonu kaydeden kişilerin "Beşiktaş son dakika... Şu an koordine ediyor. Sen sağ bek, ben sol bek. Silahlar çekildi. Koş koş" diyerek gülüştükleri duyuluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'daki saldırıyla ilgili 2 kişi daha yakalandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi, 2 polis yaralı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Park halindeki kamyonete çarpan otomobil hurdaya döndüPark halindeki kamyonete çarpan otomobil hurdaya döndü
Dün polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü! İlk vukuatı değilmişDün polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü! İlk vukuatı değilmiş

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya polis terör saldırısı beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Cristiano Ronaldo'nun attığı bütün golleri sildiler! Yıldız oyuncunun kariyerine büyük darbe

Ünlü isimlere yeni operasyon! 9 isim serbest bırakıldı

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.