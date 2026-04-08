Beşiktaş'taki saldırı sırasında polisleri kaydedip alay etmişlerdi... Soruşturma başlatıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş’taki İsrail Başkonsolosluğu önünde terör saldırısında görev yapan polisleri telefonla kaydedip, kullandıkları ifadeler tepki çekmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; söz konusu görüntülerin internette hızla yayılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. Başsavcılık, tepki çeken ifadeleri kullananlar hakkında re’sen soruşturma başlattı.

POLİSLERİ KAYDEDİP, GÜLÜŞTÜKLERİ ANLAR YER ALDI

Görüntülerde silah sesleri sonrası harekete geçen polis ekiplerinin, görev dağılımı yaptığı sırada sağa ve sola doğru hareket ettikleri anlar yer alırken; polisleri cep telefonu kaydeden kişilerin "Beşiktaş son dakika... Şu an koordine ediyor. Sen sağ bek, ben sol bek. Silahlar çekildi. Koş koş" diyerek gülüştükleri duyuluyor.