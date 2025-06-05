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Beşoklar suç örgütü çökertilmişti! İddianame hazırlandı... Şüpheliler için rekor ceza istemi

İzmir'de 'Beşoklar' olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlenmişti. Suç örgütü için 469 sayfalık iddianame hazırlandı. 1 örgüt lideri, 4 örgüt yöneticisi ve 32 örgüt üyesi hakkında düzenlenen iddianamede 19 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Diğer şüpheliler için ise 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Öte yandan yurt dışında firari olan örgüt lider B.B.'nin aralarında bulunduğu 5 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Beşoklar suç örgütü çökertilmişti! İddianame hazırlandı... Şüpheliler için rekor ceza istemi
Melih Kadir Yılmaz

Kamuoyunda 'Beşoklar Suç Örgütü' olarak bilinen organize yapılanmaya operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında, yargılanan 1 örgüt lideri, 4 örgüt yöneticisi ve 32 örgüt üyesinin eylemlerine yönelik, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 469 sayfalık iddianame hazırlandı.

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LİDERLERİ YURT DIŞINDA FİRARİ

Hazırlanan iddianamede 19 şüpheli hakkında müebbet, diğerlerine 20 yıla kadar hapis cezası istendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında, kamuoyunda 'Beşoklar' olarak bilinen ve yurt dışında firari olan B.B.'nin liderliğini yaptığı organize suç örgütüne 23 Kasım tarihinde helikopter ve dron destekli operasyon gerçekleştirildi.

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AYLARCA SÜREN TAKİP YAPILDI

'Halkapınar Cinayeti' olarak bilinen ve 19 Kasım günü Ç.E. isimli şahsın teknik ve fiziki cihazlarla takip edilerek öldürülmesi olayını gerçekleştiren ve organize eden, örgütlü olarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan, örgütün korkutucu gücünden faydalanarak üçüncü şahısların alacaklarını zorla tahsil ettikleri anlaşılan örgüte yönelik aylar süren fiziki ve teknik takipler neticesinde 49 hedef şahsa yönelik operasyonda, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

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34 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 7 adet tabanca ve şarjörü, çok sayıda fişek, dijital materyal ve örgütün suç işlemede kullandığı GPS Takip Cihazı ile yaklaşık 5 kg esrar olarak nitelendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 34 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklandı, 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

ÖRGÜT LİDERİNİNDE ARALARINDA OLDUĞU 5 FİRARİ ARANIYOR

Örgüt lideri B.B.’nin de aralarında bulunduğu 5 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. 19 şüpheli hakkında müebbet, diğerlerine 20 yıla kadar hapis istemi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından detaylı olarak titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında 1 örgüt lideri, 4 örgüt yöneticisi ve 32 örgüt üyesinin eylemleri doğrultusunda 469 sayfalık iddianame düzenlendi.

19 ŞÜPHELİ İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Tasarlayarak kasten öldürme, örgütlü şekilde kumar oynanmasına imkan sağlama, nitelikli yağma, silahla kasten yaralama, ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma, suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçlarından 19 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer şüpheliler hakkında 14 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir iddianame
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