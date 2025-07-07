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Beştepe'de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti'nin İmralı heyetini kabul etti

Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İmralı'ya giden Dem Parti heyetini kabul etti. Görüşmeye DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı. Öte yandan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da görüşmede olması dikkat çekti.

Beştepe'de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti'nin İmralı heyetini kabul etti
Ufuk Dağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem başlığı "Terörsüz Türkiye" sürecinin kritik aşaması örgütün silah bırakması oldu. Terör örgütünün silah bırakma aşamasının yeni haftada başlaması bekleniyor.

Beştepe de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti nin İmralı heyetini kabul etti 1

BEŞTEPE'DE KRİTİK GÖRÜŞME

Kritik gelişme öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni bugün Beştepe'de kabul etti. Görüşmeye DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Türkiye'nin gündemindeki görüşme 1 saat sürdü.

"TARİHİ BİR GÖRÜŞME"

Görüşme öncesi açıklama yapan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Tarihi bir görüşme bizim açımızdan. Süreç yeniş bir aşamaya giriyor." dedi.

Beştepe de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti nin İmralı heyetini kabul etti 2

"Bu yeni süreçte istişarelere ihtiyaç var." diyen Buldan, "Heyet olarak biz de bu konuları konuşacağız. Çok büyük bir anlam biçiyoruz." ifadelerini kullandı.

"GEREKLİKLERİ KONUŞACAĞIZ"

Heyette yer alan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise "Süreci ve sonrasının gereklikleri konusunu konuşacağız." diye konuştu.

İLK GÖRÜŞME 10 NİSAN'DA YAPILMIŞTI

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyeti ile ilk görüşmesini 10 Nisan'da yapmıştı. Bu ikinci görüşme oldu.

Beştepe de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti nin İmralı heyetini kabul etti 3

DEM HEYETİ İMRALI'YA GİTTİ

Öte yandan Sancar ve Buldan, Beştepe'deki görüşme öncesinde dün İmralı Adası'na gitti. Avukat Özgür Faik Erol'un da yer aldığı heyet, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile bir araya geldi. DEM Parti İmralı Heyeti ile Öcalan görüşmesi 2,5 saat sürdü.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Görüşme sonrası DEM Parti'den yazılı açıklama yapıldı. Erdoğan'la görüşmenin tarihi nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bugün heyet olarak İmralı Cezaevinde Sayın Abdullah Öcalan ile iki buçuk saat süren oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Sayın Öcalan sağlık ve moral olarak gayet iyiydi. Görüşmemizde sürecin yeni bir aşamaya geçmekte olduğunu vurguladı. Atılacak yeni adımlarla birlikte sürecin gereklerini yerine getirme hususunda herkese, hepimize sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Beştepe de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti nin İmralı heyetini kabul etti 4

Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi.

Benzer biçimde TBMM’de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı.

Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük.

Bugün Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında metan gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden askerler olduğu bilgisini görüşme esnasında aldık. Bu olay Sayın Öcalan’da ve hepimizde derin bir üzüntü yaratmıştır. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz.

SİLAHLAR NEREDE BIRAKILACAK?

Ayrıca gözler terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı yeni haftaya çevrildi. Terör örgütü silahlarını Kuzey Irak'ta bırakacak. İki adres öne çıkıyor; Erbil ve Süleymaniye.

NTV'de yer alan habere göre süreç içinde silah bırakılacak noktaların artabileceği ifade ediliyor.

MİT YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Adım adım ilerleyecek silah teslim süreci, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakından takip edilecek. Sürece ilişkin raporlar hazırlanacak.

Planlandığı gibi devam etmesi halinde, sonbahara kadar silah bırakma aşamasının tamamlanması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beştepe DEM Parti
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