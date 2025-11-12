HABER

Beton mikseri otomobille çarpıştı: 1’i çocuk 5 kişi yaralandı

Karabük’te beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Beton mikseri otomobille çarpıştı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Kaza Karabük-Eskipazar kara yolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki beton mikseri, T.B. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü T.B. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan V.B., İ.A., Y.G. ve O.B. (10) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Karabük
