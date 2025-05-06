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Beyaz Saray'da gerginlik! ABD Başkanı Trump'tan "Kanada satılık değildir" diyen Başbakan Carney'e olay yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin "Kanada satılık değil, asla da satılık olmayacaktır." sözlerine, "Bunu zaman gösterecek. Asla, asla deme." karşılığını verdi.

Beyaz Saray'da gerginlik! ABD Başkanı Trump'tan "Kanada satılık değildir" diyen Başbakan Carney'e olay yanıt
Begüm Özkaynak

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Kanada Başbakanı Carney ile Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlarken zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüldü.

ABD ile Kanada arasında çok iyi bir ilişki olduğunu ve yeni Başbakan Carney'nin önemli bir seçim başarısı elde ettiğini dile getiren Trump, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

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Daha önceki "Kanada, ABD'nin 51. eyaleti olmalı" şeklindeki açıklaması sorulan Trump, "Hala Kanada'nın 51. eyaletimiz olması gerektiğine inanıyorum ancak bu iki kişilik bir tango, değil mi? Bence bu durumun Kanada vatandaşları için muazzam faydaları olurdu; düşük vergiler, ücretsiz ordu... Bence bu gerçekten harika bir evlilik olurdu." dedi.

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"KANADA SATILIK DEĞİL" İFADESİNE TRUMP'TAN OLAY CEVAP

Soru-cevap bölümünün en ilginç anlarından birinde Kanada Başbakanı Carney'nin, "Kanada satılık değil, asla da satılık olmayacaktır." ifadesini kullanması üzerine Trump, şu yorumu yaptı:

"Bunu zaman gösterecek. Asla, asla deme. Yapılması mümkün olmayan pek çok şey yaşadım ve sonunda yapılabilir hale geldiler. Eğer herkesin yararına olacaksa... Kanada bizi seviyor, biz de Kanada'yı seviyoruz, bence önemli olan şey budur. Ama zaman içinde neler olacağını göreceğiz."

Kanada ile gümrük anlaşması konusunda görüşeceklerini ve makul bir yol bulmaya çalışacaklarını söyleyen Trump, Kanada'dan gelen araba, çelik ve alüminyuma ihtiyaçlarının olmadığını savundu.

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ABD-Kanada ilişkilerinin her zaman önemli olduğunu kaydeden Trump, bununla birlikte Kanada'yı yıllık 200 milyar dolar düzeyinde sübvanse ettiklerini ve bu ülkeyi ücretsiz olarak askeri anlamda koruduklarını ifade etti.

"Kanada ile dost olacağız, her ne olursa olsun Kanada ile dost olacağız. Kanada benim için çok özel bir yer." diyen Trump, Kanada'nın savunma harcamalarını artırma yönündeki kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

(AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kanada Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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