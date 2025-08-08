Beyaz Saray'da kritik zirve! Trump, Aliyev ve Paşinyan imzaladı: "Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başbakanı Donald Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile üçlü görüşme gerçekleştirmek üzere Beyaz Saray’a geldi. Paşinyan, kapıda Trump tarafından karşılandı.

Üç liderin bir araya geleceği görüşme için Cumhurbaşkanı Aliyev de Beyaz Saray’a geldi. Paşinyan ve Aliyev, önce ABD Başkanı ile bire bir görüşme gerçekleştirecek, daha sonra da liderler arasında üçlü görüşme gerçekleştirildi.

Paşinyan, devlet liderleriyle gerçekleştireceği görüşme öncesinde ABD Başkanı’nın Orta Doğru Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya gelmişti. Ermenistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Paşinyan-Witkoff arasındaki görüşmede, Ermenistan-ABD stratejik ilişkilerinin geliştirilmesi ve bu yönde gelecekte atılacak adımlara odaklanılmıştı. Açıklamada ayrıca tarafların, Paşinyan ile Trump arasında yapılacak bire bir görüşmeye ilişkin de fikir alışverişinde bulunduğu ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımıyla düzenlenecek üçlü görüşmeye değindiği belirtilmişti.

"BARIŞ ANLAŞMASINI SAĞLADIK"

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin ardından Aliyev ve Paşinyan ile birlikte kameralar karşısına geçerek açıklamalar yaptı. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen zirvede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile üçlü bir mutabakata imza atıldığını açıkladıTrump, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasını sağladık" dedi.

AZERBAYCAN'A YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

Trump, "Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli. Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor" ifadelerini kullandı.



ALİYEV: "TARİHİ BİR GÜN"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Gerçekten tarihi bir gün, bugün Kafkaslar'da barışı tesis ediyoruz. Bu sadece bizim için değil bölge için muazzam fırsatlar yaratacak Azerbaycan üzerinde devam eden kısıtlamaları kaldırdığı için (Trump'a) teşekkür ediyoruz. Bağımsız olduktan 1 yıl sonra getirilen kısıtlamaları 33 yıl sonra kaldırdı" açıklamasını yaptı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da Azerbaycan ile imzalanan ortak bildiriyle önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını ve iki ülke arasında yeni bir tarihin temelinin atıldığını söyledi.

SÜRECİN GELİŞİMİ

Azerbaycan, anlaşmanın imzalanması için Ermenistan Anayasası'ndan Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı maddelerin çıkarılmasını ve artık işlevsiz hale gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun feshedilmesini şart koşuyor.

Bu şartlar sağlanana kadar Azerbaycan, geçici bir adım olarak anlaşma metninin paraflanmasını öneriyor.

Erivan yönetimi ise Anayasa referandumunun gerekli olduğunu, bunun için zaman gerektiğini ve barış anlaşması imzalanmasıyla AGİT Minsk Grubunun işlevsiz hale geleceğini savunuyor.

ZENGEZUR KORİDORU GÜNDEMDE

Tarafların üstünde henüz tam mutabakata varamadığı başlıca konulardan biri de ateşkesi sona erdiren ve üç ülkenin imzaladığı bildiride yer alan Zengezur Koridoru'nun açılması.

Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan'a bağlayacak bu ulaşım hattının açılması konusu da Washington'daki görüşmelerde gündeme gelecek.

Azerbaycan, bu hattan geçecek Azerbaycan'a ait yolcuların ve yüklerin hiçbir kontrole tabi tutulmamasını talep ederken, Ermenistan bu hattın kendi iç mevzuatına uygun işletilmesi gerektiğini savunuyor. Azerbaycan Zengezur Koridoru'na çıkacak kara ve demir yollarının inşaatını sürdürürken Ermenistan bu konuda henüz somut adım atmadı.

Hattın Ermenistan'dan geçecek kısmının ABD'li bir şirket tarafından işletilmesi önerisi de liderlerin masasında olacak. Zengezur Koridoru'nda üçüncü bir tarafına varlığına Ermenistan'ın karar vermesi gerektiğini belirten İlham Aliyev, "Bizim Azerbaycan'dan Azerbaycan'a (Nahçıvan) engelsiz ve güvenli geçiş hakkımız sağlanmalıdır. Bu, Azerbaycan'ın bir kısmından diğer kısmına geçiş şeklinde olmalıdır. Bizim yükler ve vatandaşlarımız, Ermeni sınır muhafızlarının yüzünü görmemeli. Bu, adil bir taleptir." sözleriyle tavrını belirtmişti.