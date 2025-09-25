HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Erdoğan-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay: Yakasına taktığı o rozet gündem oldu!

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. 2 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından iki lider kameralar karşısına geçti. F-35'lerden Filistin meselesine kadar birçok konunun ele alındığı görüşmeye Trump'ın taktığı F-35 rozeti damga vurdu.

Erdoğan-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay: Yakasına taktığı o rozet gündem oldu!
Mustafa Fidan

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor" ifadelerini kullandı. Gerçekleşen ikili görüşmeye, Trump'ın yakasına taktığı f-35 şeklindeki rozet damga vurdu.

Erdoğan-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay: Yakasına taktığı o rozet gündem oldu! 1

TRUMP'IN YAKASINDAKİ F-35 ROZETİ DİKKAT ÇEKTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede taktığı F-35 rozeti dikkat çekti. Trump, Türkiye'nin F-35 programına katılmasıyla ilgili soruya da cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile merakla beklenen görüşmesi dikkat çekti. Bu görüşmede Trump'ın yakasına taktığı rozet de gündem oldu.

Erdoğan-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay: Yakasına taktığı o rozet gündem oldu! 2

TRUMP GÖRÜŞMEDE F-35 VE F-16 ANLAŞMALARINA DEĞİNDİ

Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 programının da masaya getirildiği zirvede Trump yakasında ABD bayrağının yanı sıra F-35 rozetiyle basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıktı.

Trump F-35 ve F-16 anlaşmaları konusunu açarak bunu detaylı konuşacaklarını söyledi.

"GEREK F-35, GEREK F-16 KONUSU, GEREKSE HALK BANKASI... ETRAFLICA GÖRÜŞECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin "Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Trump zirvesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Trump zirvesi sona erdi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyaz Saray'da imzalandı! Türkiye ile ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat ZaptıBeyaz Saray'da imzalandı! Türkiye ile ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı
O ülkeden Baltık semalarını koruduğu için Türkiye'ye teşekkürO ülkeden Baltık semalarını koruduğu için Türkiye'ye teşekkür

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump rozet abd recep tayip erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.