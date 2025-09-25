Erdoğan-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay: Yakasına taktığı o rozet gündem oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor" ifadelerini kullandı. Gerçekleşen ikili görüşmeye, Trump'ın yakasına taktığı f-35 şeklindeki rozet damga vurdu.

TRUMP GÖRÜŞMEDE F-35 VE F-16 ANLAŞMALARINA DEĞİNDİ

Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 programının da masaya getirildiği zirvede Trump yakasında ABD bayrağının yanı sıra F-35 rozetiyle basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıktı.

Trump F-35 ve F-16 anlaşmaları konusunu açarak bunu detaylı konuşacaklarını söyledi.

"GEREK F-35, GEREK F-16 KONUSU, GEREKSE HALK BANKASI... ETRAFLICA GÖRÜŞECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin "Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.