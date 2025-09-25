HABER

Dünyanın gözü Beyaz Saray'daki zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmesi başladı: İki liderden ilk açıklamalar

Dünyanın gözü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yapılacak olan görüşmeye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kritik zirve için Beyaz Saray'a geldi. Trump, Erdoğan'ı Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı. Basına poz veren iki lider görüşme için Oval Ofis'e geçti. Erdoğan ve Trump, görüşme öncesinde Oval Ofis'te açıklamalar yaptı.

Metin Yamaner

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Blair House'dan ayrılarak geldiği Beyaz Saray'ın bahçesinde, tören kıtası hazır bulundu. Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump'la birlikte içeri girdi. Liderler baş başa görüşmeler için Oval Ofis'e geçti.

"F-35 VE F-16 KONULARINI GÖRÜŞECEĞİZ"

Oval Ofis'te açıklamalar yapan Erdoğan, "Gerek Sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz.Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum.Birlikte el ele bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza da inanıyorum. Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım" dedi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Görüşme öncesi Oval Ofis'te açıklamalar yapan ABD Başkanı Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun zamandır arkadaşız. Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muazzam bir ordu kurdu ve kendisini Beyaz Saray'da ağırlamak bizim için bir onur. Ticari ilişkiler ele alınacak. F-35'ler, F-16'lar ve uçak sistemleriyle ilgili görüş alışverişi olacak. İyi bir ilişkimiz söz konusu. Çok iş başaracağız. Türkiye ile çok iş yapıyoruz. Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor. Caatsa yaptırımlarını kaldırabiliriz" dedi.

"GAZZE'DE ANLAŞMAYA VARMAK ÜZEREYİZ"

ABD Başkanı Trump, BM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz." dedi

"ZAFERİN SORUMLUSU ERDOĞAN'DI"

Trump, "Suriye'ye yaptırımları kaldırdım. Suriye’deki zaferin sorumlusu Erdoğan’dı. Bu Türkiye için bir zaferdi. Erdoğan'ın isteği üzerine yaptırımları kaldırdım" ifadelerini kullandı.

GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR?

Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Geçen yıl 35 milyar dolar olan ikili ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefinin yakalanması ve bu yönde karşılıklı yatırımların artırılması için atılacak adımlar ön plana çıkacak. Enerji ve savunma sanayiinde yeni iş birlikleri konuşulacak. Bu kapsamda F-16 ve F-35 savaş uçaklarının tedarikinin gündem başlıkları arasında olması bekleniyor.

"TEFERRUATLI BİR GÖRÜŞMEMİZ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi hitabı sonrası Türkevi'ne geçerken, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin TRT Haber'e konuşmuş ve "Yarın Trump ile detay teferruatlı bir görüşmemiz olacak." demişti.

"BİRÇOK ANLAŞMA ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Trump geçtiğimiz hafta görüşmeyi duyurduğu sosyal medya mesajında, “Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz” demişti.

İKİ LİDER EN SON NATO ZİRVESİ'NDE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Erdoğan’ın Beyaz Saray’da 13 Kasım 2019 tarihinde yapmış olduğu son ziyaretten bu yana iki Devlet Başkanı en son Haziran ayında NATO Zirvesi’nde bir araya gelmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN WASHINGTON'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan "TRK" uçağı, başkent Washington'a yakın bir mesafedeki Joint Base Andrews Havalimanı'na indi.

Joint Base Andrews Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer karşıladı. Öte yandan ABD Gizli Servisinin, Erdoğan'ın kaldığı Blair House çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

