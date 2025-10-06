HABER

Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması! "İki öncelik..."

Beyaz Saray'dan Mısır'da yapılan görüşmelerle ilgili açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan (Donald Trump), Gazze'de barışın mümkün olduğuna inanıyor." dedi. Leavitt, teknik görüşmelerin detaylarına girmeyeceğini ifade ederek, "Bu çatışmanın tüm taraflarının bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu gördünüz. Başkan ateşkesin sağlanmasını ve esirlerin serbest bırakılmasını istiyor." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin son duruma dair değerlendirmelerde bulundu. Leavitt, Trump'ın sunduğu 20 maddelik planın hem bölge ülkeleri hem İsrail hem de uluslararası kamuoyunca kabul edildiğine işaret ederek, Hamas'ın cuma günü verdiği yanıtın da Trump tarafından olumlu şekilde karşılandığına dikkat çekti.

ABD'li sözcü, cuma günü ortaya çıkan tabloyu "gerçekten kayda değer" şeklinde tanımlarken, Hamas'ın olumlu cevabıyla birlikte Arap ülkelerinin de sürece pozitif katkı yapmalarının önemli olduğunu belirtti.

Beyaz Saray dan Gazze açıklaması! "İki öncelik..." 1

"İKİ ÖNCELİK BU KONULAR OLACAKTIR"

Leavitt, "Başkan, Gazze'de barışın mümkün olduğuna inanıyor. Bu nedenle bu ayrıntılı ve kapsamlı planı sundu. Bunun ilk adımı, ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasıdır. Ardından, kalıcı ve uzun süreli barışın sağlanmasına yönelik görüşmeler devam edecek. Ancak, çok uzun süredir savaşın yıktığı Gazze'de barışın sağlanması için güvenlik garantileri ve iyi yönetişim gerekir. Bu nedenle yönetimin odaklandığı iki öncelik bu konular olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray dan Gazze açıklaması! "İki öncelik..." 2

MISIR'DAKİ MÜZAKERELERE VURGU

Halen Mısır'daki müzakerelerin devam ettiğini, ABD ve ilgili tarafların katılımıyla sürecin somut şekilde nasıl ilerleyeceğine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Leavitt, "Umarız bu, dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük barış anlaşmalarından biri olur." şeklinde konuştu.

Leavitt, teknik görüşmelerin detaylarına girmeyeceğini ifade ederek, "Bu çatışmanın tüm taraflarının bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu gördünüz. Başkan ateşkesin sağlanmasını ve esirlerin serbest bırakılmasını istiyor." dedi.

Taraflar arasında esir takası konusundaki görüşmelerin Beyaz Saray tarafından da yakından takip edildiğini dile getiren Leavitt, "Burada zamana ilişkin herhangi bir kırmızı çizgi çekmek istemiyorum, ancak bunu hızlı bir şekilde halletmemiz çok önemli. Böylece bir ivme kazanabilir, esirleri kurtarabilir ve bir sonraki aşamaya geçebiliriz." yorumunu yaptı.

Leavitt, ayrıca Gazze'de sürdürülebilir bir barışın yaratılması halinde bunun İsrail ve ABD'nin güvenliği için de "iyi olacağını" ifade etti.

