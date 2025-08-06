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Beyaz Saray: "Ruslar Başkan Trump ile görüşmek istiyor, Trump da Putin ve Zelensky ile görüşmeye açık"

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye dair açıklamada bulundu. Trump, görüşme sonucu büyük ilerleme kaydedildiğini ifade etti. ABD basını, Donald Trump'ın Putin ile önümüzdeki hafta bir araya gelmeyi düşündüğünü bildirdi.

Beyaz Saray: "Ruslar Başkan Trump ile görüşmek istiyor, Trump da Putin ve Zelensky ile görüşmeye açık"

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye dair açıklamada bulundu. Görüşmenin verimli geçtiğini bildiren Trump, Rusya ile büyük ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

ABD Başkanı, açıklamasını Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptı. Donald Trump, görüşmeyle ilgili Avrupalı müttefikleri bilgilendirdiğini ifade etti.

ABD Başkanı "Herkes bu savaşın bitmesi konusunda hemfikir. Gelecek gün ve haftalarda buna yönelik çalışacağız." diye konuştu.

Beyaz Saray: "Ruslar Başkan Trump ile görüşmek istiyor, Trump da Putin ve Zelensky ile görüşmeye açık" 1

NYT'DEN ÖNEMLİ İDDİA

New York Times'ın 2 ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump Putin ile önümüzdeki hafta bir araya gelmeyi planlıyor.

İlgili habere göre, ABD Başkanı bu isteğini Avrupalı liderlerle de paylaştı.

Beyaz Saray: "Ruslar Başkan Trump ile görüşmek istiyor, Trump da Putin ve Zelensky ile görüşmeye açık" 2

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Rusların ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek istediğini, Trump'ın da hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye açık olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, AA muhabirine, Trump-Putin görüşmesinin hayli mümkün olduğunu söyledi.

Leavitt, "Başkan Trump'ın bugün Truth Social'da da paylaştığı gibi Özel Temsilci (Steve) Witkoff'un Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede büyük ilerleme kaydedildi. Ruslar, Başkan Trump ile görüşme isteğini dile getirdi ve Başkan, hem Devlet Başkanı Putin hem de Devlet Başkanı Zelensky ile görüşmeye açık olduğunu belirtti." dedi.

"RUSYA ATEŞKESE DAHA YAKIN GÖRÜNÜYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donald Trump ve Avrupalı liderlerle yapılan görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

Zelenskiy, Rusya'nın ateşkese daha yakın göründüğünü ifade ederken "Bizi aldatmamaları önemli." şeklinde konuştu.

Ukrayna lideri, Rusya'nın üzerindeki baskının işe yaradığını ifade etti.

Beyaz Saray: "Ruslar Başkan Trump ile görüşmek istiyor, Trump da Putin ve Zelensky ile görüşmeye açık" 3

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Ukrayna konulu görüşmesinin faydalı ve yapıcı olduğunu belirterek, "Ukrayna konusunda bazı sinyaller verdik. Trump’tan da ilgili sinyaller alındı." dedi.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere, Putin ve Witkoff arasında yapılan görüşmeyi değerlendirdi.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin önemine değinen Uşakov, "Görüşme yeterince faydalı ve yapıcıydı. Görüşmede özellikle Ukrayna krizi ve ABD ile Rusya arasında olası stratejik işbirliğinin gelişimine dair perspektifler ele alındı. Ukrayna konusunda bazı sinyaller verdik. Trump’tan da ilgili sinyaller alındı." ifadelerini kullandı.

Uşakov, Putin'in Ukrayna konusunda tam bilgiye sahip olduğunu söyleyerek, "Trump’a ise bu görüşme hakkında henüz bilgi verilmedi. Bu nedenle görüşmeye ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmaktan kaçınacağım. Witkoff, görüşme hakkında Trump’a bilgi verdikten sonra daha detaylı yorum yapabileceğiz." dedi.

06 Ağustos 2025
06 Ağustos 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin Donald Trump
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