HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Kanada'yı uyardı

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Kanada'yı uyardı

12.03.2025 12:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Kanada'nın Ontario eyaletinin, ABD'ye sağladığı elektriği kesme planlarının ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Kanada'yı uyardı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Ontario Başbakanı Doug Ford'un, ABD eyaletlerine sağlanan elektriğe yönelik planlarına ilişkin açıklama yaptı. Leavitt, “Kanada, ABD'ye ve vatandaşlarımıza elektriği kesmeyi düşünürse ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalır” dedi.

Leavitt, Başkan Donald Trump'ın, ABD'nin Kanada dahil dış ülkelerin elektriğine bağımlı olmaması konusunda kararlı olduğunu belirterek, Kanada'nın akıllıca bir karar vermesini umduklarını söyledi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Sahipli köpek kuduz çıktı! Bölge 6 ay karantinaya alındıSahipli köpek kuduz çıktı! Bölge 6 ay karantinaya alındı
İftardan sonra yürüyüşe çıktı, inşaat temeline düştü!İftardan sonra yürüyüşe çıktı, inşaat temeline düştü!
Anahtar Kelimeler:
Kanada abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
BDDK'dan yeni karar! Araç alacaklar dikkat... Kredi tutarları değişti

BDDK'dan yeni karar! Araç alacaklar dikkat... Kredi tutarları değişti

Herkes kış bitti diyordu: Tarih verdi, kar havası olacak!

Herkes kış bitti diyordu: Tarih verdi, kar havası olacak!

TSK'dan ihraç edilen teğmenlere Mansur Yavaş'tan tam destek!

TSK'dan ihraç edilen teğmenlere Mansur Yavaş'tan tam destek!

Halk TV'den Rasim Ozan Kütahyalı krizinin ardından son hamle! Bir de dikkat çeken paylaşım

Halk TV'den Rasim Ozan Kütahyalı krizinin ardından son hamle! Bir de dikkat çeken paylaşım

Bir döndü pir döndü! Resmen eridi

Bir döndü pir döndü! Resmen eridi

Yer: Antalya... İki aylık eşini satırla katletti: Kan dondurucu detaylar ortaya çıktı! "Yetişin ben nasıl dayanacağım..."

Yer: Antalya... İki aylık eşini satırla katletti: Kan dondurucu detaylar ortaya çıktı! "Yetişin ben nasıl dayanacağım..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.