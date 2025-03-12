Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Kanada'yı uyardı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Ontario Başbakanı Doug Ford'un, ABD eyaletlerine sağlanan elektriğe yönelik planlarına ilişkin açıklama yaptı. Leavitt, “Kanada, ABD'ye ve vatandaşlarımıza elektriği kesmeyi düşünürse ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalır” dedi.
Leavitt, Başkan Donald Trump'ın, ABD'nin Kanada dahil dış ülkelerin elektriğine bağımlı olmaması konusunda kararlı olduğunu belirterek, Kanada'nın akıllıca bir karar vermesini umduklarını söyledi.
(DHA)
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