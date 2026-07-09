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Beyaz Saray, Trump ve Erdoğan'ın tokalaştığı fotoğrafı paylaştı

Beyaz Saray, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tokalaştığı fotoğrafı paylaştı.

Beyaz Saray, Trump ve Erdoğan'ın tokalaştığı fotoğrafı paylaştı

Beyaz Saray'ın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Türkiye'de düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde çekilen fotoğraflar paylaşıldı.

Beyaz Saray, Trump ve Erdoğan ın tokalaştığı fotoğrafı paylaştı 1

BEYAZ SARAY'DAN TRUMP-ERDOĞAN PAYLAŞIMI

Fotoğrafların birinde Trump ve Erdoğan'ın ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştıkları görülüyor.

Beyaz Saray, Trump ve Erdoğan ın tokalaştığı fotoğrafı paylaştı 2

NATO ZİRVESİ'NİN HATIRASI

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin hatırası olarak çekilen fotoğrafta iki liderin samimi ve dostane tavırları dikkati çekti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump
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