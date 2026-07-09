Beyaz Saray, Trump ve Erdoğan'ın tokalaştığı fotoğrafı paylaştı

Beyaz Saray'ın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Türkiye'de düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde çekilen fotoğraflar paylaşıldı.

BEYAZ SARAY'DAN TRUMP-ERDOĞAN PAYLAŞIMI

Fotoğrafların birinde Trump ve Erdoğan'ın ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştıkları görülüyor.

NATO ZİRVESİ'NİN HATIRASI

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin hatırası olarak çekilen fotoğrafta iki liderin samimi ve dostane tavırları dikkati çekti.

Prioritizing America First foreign policy.



Thanks to President Donald J. Trump's bold leadership on the world stage, America is back and more respected than ever before. 🇺🇸📸 pic.twitter.com/0yTlCLd1r5 — The White House (@WhiteHouse) July 9, 2026

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır