Beyaza bürünen Ardahan havadan görüntülendi

Ardahan'da yoğun kar yağışı kenti beyaza bürürken, ortaya çıkan eşsiz manzara dronla havadan görüntülendi.
18.04.2025 09:18
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Ardahan'da bir haftadır etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken şehir, beyaz örtü altında eşsiz manzaralar sundu. Dronla havadan kaydedilen görüntüler, izleyenleri mest etti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
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