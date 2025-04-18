Beyaza bürünen Ardahan havadan görüntülendi

Ardahan'da bir haftadır etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken şehir, beyaz örtü altında eşsiz manzaralar sundu. Dronla havadan kaydedilen görüntüler, izleyenleri mest etti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır