Beykoz Belediyesi'nde hareketli günler! Peş peşe istifalar ve 'AK Parti'ye geçecekler' iddiası...

Beykoz Belediyesi'nde hareketli saatler yaşanıyor. Belediye Başkan Vekilli Özlem Vural Gürzel'in istifasının ardından CHP'li diğer iki üye Uğur Gökdemir ve Murat Uzun da partisinden istifa etti. İki üyenin AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyor. Gazeteci İsmail Saymaz'dan ise daha dikkat çekici bir oy satma iddiası geldi. İşte tüm detaylar!

Doğukan Akbayır

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınarak tutuklandığı Beykoz Belediyesi'nde yeni bir gelişme yaşandı. Köseler'in üzerine göreve vekaleten CHP'li Özlem Vural Gürzel gelmişti. Gürzel'in istifa etmesi sonrası diğer iki CHP üyesi Uğur Gökdemir ve Murat Uzun da istifa etti.

İSTİFA EDEN 2 ÜYE AK PARTİ'YE GEÇEBİLİR İDDİASI

Beykoz Belediye Meclisi'ndeki CHP'lilerin istifası bununla da sınırlı kalmadı.

Yaşananların kendisini yıprattığını ileri süren Uğur Gökdemir "Hakkımda açılan davalarda yalnız bırakıldım. Her akşam haberlerde yer alırken omuz omuza vermemiz gereken bu yolda kendimi sahipsiz hissettim" diyerek istifa etti. 'Bağımsız meclis üyesi' olarak yola devam edeceğini söyledi.

Murat Uzun da istifa ederken "Yoluma halkın iradesini ve Beykoz'un çıkarlarını önceleyen bir çizgide devam edeceğimi kamuoyuna ilan ediyorum" mesajını paylaştı.

Söz konusu isimlerin AK Parti'ye geçebileceği ileri sürüldü.

CHP 15, AK PARTİ 13 SANDALYEYE SAHİP

Üç istifayla birlikte ana muhalefetin belediye meclisindeki sandalye sayısı 18'den 15'e düştü.

AK Parti'nin ise halihazırda 13 sandalyesi mevcut.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın konuyla ilgili paylaşımı ise şu şekilde:

"Beykoz Belediye Meclisi’nin iki CHP’li üyesi bu sabah partilerinden istifa etti.

İstifa edenlerden Uğur Gökdemir, geçen hafta kabul edilen CHP İstanbul İl Kongresi davasının 10 sanığından biri.

İddianamede Gökdemir, 100 bin TL karşılığında oyunu satmakla suçlanıyor."

Kaynak: Nefes

