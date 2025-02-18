Beykoz Belediyesi’ne operasyon mu düzenlendi? CHP'den açıklama geldi…

Beykoz Başsavcılığı talimatıyla CHP'nin yönettiği Beykoz Belediyesi'ne operasyon düzenlendiği iddia edildi.

Usulsüzlük iddialarıyla ilgili ihale dosyaları ve ilgili belgeleri toplayan müfettiş ve polislerin; başkan yardımcıları ve müdürleri de belediye çağırarak ifadelerini aldığı ileri sürüldü.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, iddialara yanıt verdi. Taştan, şu ifadeleri kullandı;

"Savcılıktan gelen bir yazıya istinaden evrak istendi. Savcılık, belediyeden evrak istiyor başka bir şey yok. Bilgi isteniyor. Gelen herhangi müfettiş söz konusu değil. Akşam 17.00 gibi istendi. O haberlere konu olan baskın yok. Müfettiş gelmedi. O bilgiler yanlış. Söylenecek başka bir şey yok. Evraklar hazırlanıp teslim edilecek, sadece bilgi istendi o kadar."

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır