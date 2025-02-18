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Beykoz Belediyesi’ne operasyon mu düzenlendi? CHP'den açıklama geldi…

18.02.2025 08:12
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Beykoz Belediyesi'ne savcılık talimatı ile müfettişlerin gittiği ve çok sayıda dosyaya el koyduğu ileri sürüldü. CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ise iddialarla ilgili, "Savcılık, belediyeden evrak istiyor başka bir şey yok. Bilgi isteniyor. Gelen herhangi müfettiş söz konusu değil" dedi.

Beykoz Belediyesi’ne operasyon mu düzenlendi? CHP'den açıklama geldi…

Beykoz Başsavcılığı talimatıyla CHP'nin yönettiği Beykoz Belediyesi'ne operasyon düzenlendiği iddia edildi.

Usulsüzlük iddialarıyla ilgili ihale dosyaları ve ilgili belgeleri toplayan müfettiş ve polislerin; başkan yardımcıları ve müdürleri de belediye çağırarak ifadelerini aldığı ileri sürüldü.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, iddialara yanıt verdi. Taştan, şu ifadeleri kullandı;

"Savcılıktan gelen bir yazıya istinaden evrak istendi. Savcılık, belediyeden evrak istiyor başka bir şey yok. Bilgi isteniyor. Gelen herhangi müfettiş söz konusu değil. Akşam 17.00 gibi istendi. O haberlere konu olan baskın yok. Müfettiş gelmedi. O bilgiler yanlış. Söylenecek başka bir şey yok. Evraklar hazırlanıp teslim edilecek, sadece bilgi istendi o kadar."
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
CHP Beykoz Belediyesi
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