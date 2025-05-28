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Beykoz’da gece yarısı 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Beykoz’da gece yarısı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken trafik yoğunluğu oluştu.

Beykoz’da gece yarısı 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Beykoz'daki trafik kazası saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle 5 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken trafik yoğunluğu oluştu.

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Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması ile trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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