Beykoz’da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

İstanbul’un Beykoz ilçesinde mıcır yüklü kamyon sürücünün toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilirken, kamyon sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Beykoz ilçesi Kaymakdonduran mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, M.Ç. idaresinde seyir halinde ilerleyen mıcır yüklü kamyon, sürücünün toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon devrilerek yan yattı. Bu esnada araç içinde bulunan kamyon sürücüsü M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonun yoldan kaldırılması için çalışmalar sürerken, polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

