Beykoz’daki tartışmada hayatını kaybeden gencin çalışanı konuştu

Olay, 7 Aralık Pazar günü saat 21.15 sıralarında Paşamandıra Mahallesi Salih Çavuş Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi V.A. (33) ile evde tadilat yapan Yusuf Emir Güner (26) arasında V.A.’nın kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğu iddiası üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında arbede yaşandı. Güner’in eline aldığı bir cisimle başına vurduğu V.A. yaralandı. Olay sonrası kaçmaya çalışan Güner’in peşinden giden V.A., yanındaki silahla ateş ederek Güner’i omzundan vurdu. Ağır yaralanan genç yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Güner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ÇIKIP SİLAHINI ALMAYA GİTTİ, SONRA GELİP ÜZERİMİZE ATEŞ ETTİ

Hayatını kaybeden Yusuf Emir Güner'in çalışanı Furkan Özçelik, olayın meydana geldiği esnada hep birlikte olduklarını ve öncesinde herhangi bir sorun yaşanmadığını dile getirerek, olay anına ilişkin şunları aktardı:

"Yusuf Emir Güner'in yanında çalışıyordum. Olayın yaşandığı gün Yusuf Emir Güner ve Hasan Karatop ile birlikte oraya tadilata gitmiştik. Sena A.'nın babası Hasan A. geldi, tadilat yaparken bize yardım etti. Güle eğlene çalışıyorduk, sonra V.A. geldi. Hal hatır sordu, 'Güzel olmuş' dedi. Ama oradan çıktığında herhalde silahını almaya gitti; sonra gelip üzerimize ateş etti. O esnada Yusuf Emir Güner kaçarak kendini korumaya çalıştı, V.A. da peşinden koştu. Biz de koşarak polisi aradık, ekipler geldi. V.A. zaten evde alkol alıyormuş, geldiğinde kokudan ve hareketlerinden anlamıştım. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum" dedi

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...