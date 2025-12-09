HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Beykoz’daki tartışmada hayatını kaybeden gencin çalışanı konuştu

Beykoz'da bir genç, kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğu iddiasıyla bir şahıs tarafından silahla vurarak öldürülmüştü. Hayatını kaybeden gencin yanında çalışan kişi olay anını anlatarak, "Beraber güle eğlene iş yapıyorduk, silahını alıp geldi ve üzerimize ateş etti" dedi.

Beykoz’daki tartışmada hayatını kaybeden gencin çalışanı konuştu

Olay, 7 Aralık Pazar günü saat 21.15 sıralarında Paşamandıra Mahallesi Salih Çavuş Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi V.A. (33) ile evde tadilat yapan Yusuf Emir Güner (26) arasında V.A.’nın kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğu iddiası üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında arbede yaşandı. Güner’in eline aldığı bir cisimle başına vurduğu V.A. yaralandı. Olay sonrası kaçmaya çalışan Güner’in peşinden giden V.A., yanındaki silahla ateş ederek Güner’i omzundan vurdu. Ağır yaralanan genç yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Güner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beykoz’daki tartışmada hayatını kaybeden gencin çalışanı konuştu 1

"ÇIKIP SİLAHINI ALMAYA GİTTİ, SONRA GELİP ÜZERİMİZE ATEŞ ETTİ

Hayatını kaybeden Yusuf Emir Güner'in çalışanı Furkan Özçelik, olayın meydana geldiği esnada hep birlikte olduklarını ve öncesinde herhangi bir sorun yaşanmadığını dile getirerek, olay anına ilişkin şunları aktardı:

"Yusuf Emir Güner'in yanında çalışıyordum. Olayın yaşandığı gün Yusuf Emir Güner ve Hasan Karatop ile birlikte oraya tadilata gitmiştik. Sena A.'nın babası Hasan A. geldi, tadilat yaparken bize yardım etti. Güle eğlene çalışıyorduk, sonra V.A. geldi. Hal hatır sordu, 'Güzel olmuş' dedi. Ama oradan çıktığında herhalde silahını almaya gitti; sonra gelip üzerimize ateş etti. O esnada Yusuf Emir Güner kaçarak kendini korumaya çalıştı, V.A. da peşinden koştu. Biz de koşarak polisi aradık, ekipler geldi. V.A. zaten evde alkol alıyormuş, geldiğinde kokudan ve hareketlerinden anlamıştım. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum" dedi

(İHA)

09 Aralık 2025
09 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Park yeri için öldürmüşlerdi! TutuklandılarPark yeri için öldürmüşlerdi! Tutuklandılar
Tahliye kanalına düşen inek kurtarıldıTahliye kanalına düşen inek kurtarıldı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Beykoz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

Cumayı işaret etti! İddialı asgari ücret çıkışı

Cumayı işaret etti! İddialı asgari ücret çıkışı

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.