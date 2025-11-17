HABER

Beykoz’da korkutan yangın: Garaj ve otomobil yanarak adeta kül oldu

Beykoz bir garaj da çıkan yangın garaj yakınında bulunan otomobile sıçradı. Garaj ve otomobil yanarak adeta kül oldu. Korkuya neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Kirazlıyayla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, garajda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek garaj yakınında bulunan 34 NR 8624 plakalı otomobile sıçradı. Yangını fark eden çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil ve garaj tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

