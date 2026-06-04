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Beylikdüzü’nde uyuşturucu operasyonu

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde 2 ev ve 2 araca düzenlenen operasyonda, 248 kilogram metamfetamin ve bir miktar para ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Beylikdüzü’nde uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü’nde büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, ilçede belirlenen iki ev ve iki araca dün sabah operasyon düzenlendi. Baskında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 62 bin 400 Türk Lirası, bin 700 dolar, 5 euro para ile 1 bidon içerisinde 25 kilo gelen ara kimyasal madde, 41 parça halinde 53 kilo kristal metamfetamin, 6 bidon sıvı halde 195 kilogram metamfetamin maddesi olmak üzere toplam 248 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, baskın sırasında gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu"ndan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü
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