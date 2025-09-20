HABER

Beyoğlu'nda dehşet saçan anlar! Taksici silahlı saldırıya uğradı, müşterisi tarafından gasp edildi: Hayatını kaybetti!

İstanbul Beyoğlu’nda, gece saatlerinde aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğrayan taksici Ali Sancar (53), başından ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana gelirken, saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Beyoğlu'nda taksici Ali Sancar (53), aracına aldığı müşterisi tarafından gasbedildikten sonra silahlı saldırıya uğradı.

ARACINA ALDIĞI MÜŞTERİ TARAFINDAN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI!

Olay, saat 00.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi. Taksici Ali Sancar, 34 TJZ 47 plakalı aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Başından vurulan Sancar ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Sancar'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Burada tedaviye alınan Ali Sancar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Sancar'ın üzerinde bulunan tüm parasının gasbedildiğini tespit etti. Saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanmasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

"BİRER BİRER MESLEKTAŞLARIMIZI TOPRAĞA VERMEKTEN BIKTIK"

Olayla ilgili konuşan İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkan Vekili Eyüp Berk, "Çok üzgünüz, bugün hiç tasvip etmediğimiz, yıllardır da büyük mücadelesini verdiğimiz bir konu, yine bir meslektaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz, kendisine rahmet, ailesine başsağlığı, geride kalanlara sabır diliyorum. Çok zor durumdayız, meslek gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Geçen gün bir kardeşimizi kaybettik, bugün bize haber geldi, 16 yaşında bir çocuk yine bir meslektaşımıza bıçakla arkadan saldırdı. Akşamüstü de Ali abimizin cansız bedeniyle karşılaştık. Bizler birer birer meslektaşlarımızı toprağa vermekten bıktık. Artık ailelerimiz bizlere baskı kurmaya başladılar, bu ölüm haberleri çoğaldıkça. 'Bu mesleği bırak, artık yapma' diyorlar. Çocuklarımız evden çıktığımızda eve sağ salim varabilecek miyiz diye gözümüzün içine bakıyor. Eşimiz günde 10 sefer bizi arayıp durumumuzu soruyor, anne babamız bizi dualarla uğurlamaya başladılar. Gün geçtikçe korkmaya başladık çünkü arabaya aldığımız kişilerin neci olduğunu bilmiyoruz. Yolcu el ettiğinde 'Alalım mı, almayalım mı?' diye düşünüyoruz. Arabaya binen insanın merhabasını, günaydınını unuttuk. Aklımızda tek bir soru var; kapı açıldığı zaman 'Acaba bu adam bana saldırır mı, saldırmaz mı?' diye düşünüyoruz. Gerçekten çok üzgünüz, bu akşam da buradayız. Ali abiye de tekrar Allah rahmet eylesin, bütün meslektaşlarımızın başı sağ olsun" dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Taksici Beyoğlu silahlı saldırı gasp
