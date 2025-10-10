HABER

Beyoğlu’nda gecekondu alev alev yandı

BEYOĞLU’nda bir süredir boş olan gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak'ta bulunan gecekonduda saat 12.00 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, gecekondu henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Binadan duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Beyoğlu
