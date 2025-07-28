HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Beyoğlu'nda minibüs otobüse çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Beyoğlu'nda minibüs, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken minibüs şoförü ve yanındaki bir kişi araçta sıkıştı. Minibüsün çarptığı yaya üst geçitten aşağı düştü.

Beyoğlu'nda minibüs otobüse çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Kaza, 20.30 sıralarında Beyoğlu Tarlaları Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde Unkapanı istikametinde seyir halinde olan dolmuş, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarında park halinde olan otobüse arkadan çarptı.

Beyoğlu nda minibüs otobüse çarptı: 2 si ağır 5 yaralı 1

SAVRULAN DOLMUŞUN ÇARPTIĞI YAYA ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜ

Kaldırımda yüyüyen bir kişi, kazanın ardından savrulan dolmuşun çarpmasıyla köprüden aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Beyoğlu nda minibüs otobüse çarptı: 2 si ağır 5 yaralı 2

2'Sİ AĞIR OLMAK ÜZERE 5 YARALI

Sağlık ekipleri ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıkları 2'si ağır olmak üzere 5 yaralıyı hastaneye götürdü. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Beyoğlu nda minibüs otobüse çarptı: 2 si ağır 5 yaralı 3

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Feci ölüm... Yem makinesine düşen adam hayatını kaybettiFeci ölüm... Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti
İl Sağlık Müdürlüğü'nden "kimsesiz hasta" ile ilgili açıklamasıİl Sağlık Müdürlüğü'nden "kimsesiz hasta" ile ilgili açıklaması

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beyoğlu kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rüşvet iddiası gündem oldu! Peş peşe soruşturmalar

Rüşvet iddiası gündem oldu! Peş peşe soruşturmalar

CHP'li vekil açıkladı! Çarpıcı yangın iddiası: "03 plakalı bir kamyonet"

CHP'li vekil açıkladı! Çarpıcı yangın iddiası: "03 plakalı bir kamyonet"

Son ankette rakibini geçti! Yeni partiler de listede

Son ankette rakibini geçti! Yeni partiler de listede

2 gencin cinayetiyle ilgili 4 kamu görevlisine dava açıldı

2 gencin cinayetiyle ilgili 4 kamu görevlisine dava açıldı

Hull City Süper Lig'den bir isimle daha anlaştı!

Hull City Süper Lig'den bir isimle daha anlaştı!

Galatasaray'a piyango vurdu! Gönderiliyor...

Galatasaray'a piyango vurdu! Gönderiliyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.