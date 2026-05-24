Beypazarı’nda ev yangını paniği

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Uruş Mahallesi’nde çıkan ev yangını kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Gökçimen’e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangın bitişikte bulunan ikinci bir eve de kısmen sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenilirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

