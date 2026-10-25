Beyşehir’de 3 bin kullanımlık bonzai ele geçirildi: 3 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda, yolcu otobüsünden inen 2 kişinin polis ekiplerini görünce paniklemesi üzerine şüpheliler takibe alındı. Şüphelilerden birinin park halindeki tırın tekerleğinin arkasına bir malzeme bıraktığının görülmesi üzerine 2 kişi yakalandı. Ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan incelemede, peçetelere emdirilmiş toplam 3 bin 200 kullanımlık bonzai olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen bir şüpheli daha yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, ’uyuşturucu madde ticareti’ ve ’uyuşturucu madde kullanmak veya kullanmak için bulundurmak’ suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır