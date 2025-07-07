Beytullah ne demek? Beytullah kelimesinin anlamı nedir?

İslami kelimeler hakkında bilgi sahibi olmak kültürel mirasın korunmasına ve kişilerin kendi inanç dünyasında daha sağlam bir zemine oturmasına fayda sağlar. Bu tür sözcüklerin anlamlarını bilmek yalnızca bir kelime olarak değil, bir yaşam biçimi içerisinde de anlamlandırmak anlamına gelir. Günümüzde pek çok kelimenin ne anlama geldiği konusunda internette araştırma yapılır. Merak edilen kelimeler arasında Beytullah ifadesi de yer alır.

Beytullah kelimesinin anlamı nedir?

Beytullah’ın ne anlama geldiği sorgulandığında karşımıza "Kabe" çıkar. İslamiyet için büyük bir önemi olan Kabe aynı zamanda Beytullah olarak ifade edilir. Arapça'da aynı anlamlarda kullanılan kelimelerdir. Genel olarak "Allah’ın evi" olarak kabul edilir. Dolayısıyla Allah’ın dünya üzerindeki evi olarak ifade etmek mümkündür.

İslam'a göre yer ve gök ile bunların arasında bulunan her şeyin sahibi Allah’tır. Bunlar içerisinde yer alan Kabe'ye Beytullah adı verilmiş olması onun Allah'a ibadet için yapılmasından dolayıdır. Allah orayı kendine nisbet etmek için şerefini yüceltmiştir. Kur'an-ı Kerîm'den edinilen bilgilere göre dünya üzerinde inşa edilen ilk mabed Beytullah'tır. Yani insanlar için yeryüzüne yerleştirilen ilk ibadet yeri Mekke’de bulunan Kabe’dir.

Hz. İbrâhim’in ardından Beytullah’taki ibâdetler putperestliğin başladığı döneme kadar tevhid inancına uygun bir biçimde sürdürülmüştür. Fakat Mekke şehrinde putperestliğin yayılmasıyla birlikte müşrikler Kabe’nin içerisine ve çevresine pek çok put dikmişlerdir. Buna rağmen Kabe putlara bırakılmamış ve o şekilde kabul edilmemiştir, daima Beytullah adıyla anılmıştır.