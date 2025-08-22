Bıçak ve silahlı saldırıya uğrayan iki arkadaş ağır yaralandı

Olay, 15 Ağustos Cuma günü saat 21.30 sıralarında Çal ilçesine bağlı Akkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; köyün çıkışında bulunan Besihaneler bölgesinde 20 DH 712 plakalı araçlarının içerisinde oturmakta olan Ö.K. (32) ile arkadaşı M.M.T.’nin (22) yanına, Ö.K.’nin daha önceden husumetli olduğu D.O.A. (30) ve kardeşi M.A. (19) geldi. İki kardeş araçta oturan iki arkadaşa ellerindeki sopa ve bıçaklarla saldırdı. Otomobile de zarar veren saldırganlar, Ö.K. ve M.M.T.’yi göğüs, kol ve karın bölgelerinden bıçakladı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ARKALARINDAN ATEŞ ETTİLER

Kanlar içinde kalan iki arkadaş, otomobili çalıştırarak bölgeden uzaklaşmayı başarırken, saldırganlar bu kez da arkalarından tabanca ile ateş etti. 2 kilometre ilerideki köy meydanına kadar gelmeyi başaran yaralılar, yakınları tarafından Çal Devlet Hastanesine getirildi. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralılardan durumu ağır olan Ö.K., PAÜ Hastanesine, M.M.T. ise Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

YARALANAN İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İki arkadaşı yaralayan saldırgan kardeşler, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Adli makamlara sevk edilen saldırganlar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aldığı bıçak darbesi akciğerine isabet eden M.M.T., tedavisinin ardından taburcu edilirken, Ö.K.’nin tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

